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Batan balıkçı teknesi drone kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 11:30 | Son Güncelleme

İstanbul Samatya açıklarında alabora olarak 2 kişinin ölümüne neden olan balıkçı teknesi havadan drone ile görüntülendi.

İstanbul Samatya açıklarında alabora olarak 2 kişinin ölümüne neden olan balıkçı teknesi havadan drone ile görüntülendi. Kurtulan 11 kişi ise ifadelerinin ardından polis merkezine götürüldü.
Olay, bugün sabah saat 04.30 sıralarında Kumkapı Balıkçı Barınağı önlerinde yaşandı. 13 kişinin balık tutmak için kıyıdan ayrıldığı Kumsal-55 isimli balıkçı teknesi, iddiaya göre avların toplandığı sırada yan yattı. Olay yerine sevk edilen Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerince arama kurtarma çalışmaları başlattı. Batan teknede bulunan 13 personelden 11’i kurtarılarak 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. 2 personel ise hayatını kaybetti. 11 balıkçının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Günün aydınlanması ile birlikte olay yerine gelen ekipler alanda tekrardan inceleme başlattı. Ekipler olay yerinde balıkçı teknesinden kurtarılan kişilerin ifadesine de başvurdu. Alabora olan balıkçı teknesi havadan drone ile görüntülendi. Olay anına tanık olan Mustafa Pınarlı, “Ben de denizcilik işi ile uğraşıyorum. Denizde sahil güvenlik ekiplerinin tekne etrafında toplandığını gördük. Arama çalışmalarından ötürü kimse yanaşmadı” açıklamasına yer verdi.

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