Batan gemide 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı

Karadeniz’de dün batan Panama bayraklı kuru yük gemisinde kaybolan 4 kişiden 2’sinin daha cesedine ulaşıldı.
Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Karadeniz’de batan Volga Balt 214 isimli Panama bayraklı gemide kayıp olan 4 mürettebattan 2’sinin daha cansız bedenine ulaşılmış olup, diğer 2 mürettebat için arama faaliyetleri devam etmektedir” denildi.
Geminin battığı 80 mil açıkta arama çalışmaları Sahil Güvenliğe ait 2 bot ve 1 helikopterle devam ediyor.
Gemiden dün 7 kişi sağ kurtarılmış, 2 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı.
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