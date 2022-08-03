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Batan gemiden çıkanlar ilk kez sergilendi! 1 milyon dolarlık altın tuğla

03.08.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran "Altın Gemisi"nden çıkanlar ilk kez sergilendi. ABD'nin en büyük hazinesi olarak da ifade edilen ve 1857'de batan gemideki 150 milyon dolarlık mallar görücüye çıktı. İçerisinde 500'den fazla kişi ve 9 ton altınla batan gemiden çıkan el ilginç şey ise 1 milyon dolar değerindeki altın tuğla oldu.

Batan gemiden çıkanlar ilk kez sergilendi! 1 milyon dolarlık altın tuğla

1857 yılında batan "Altın Gemisi"nin malları görücüye çıktı. Battığı dönemde ekonomik krize neden olan, içerisinde 500'den fazla kişi ve 9 ton altın bulunan "SS Central America" isimli gemideki ürünler, yıllar sonra sergilendi.

Yıllarca süren yasal sürecin ardından milyonlarca dolar değerindeki mallar halka açılırken, en dikkat çeken ise 1 milyon dolar değerindeki altın tuğla oldu...

500'DEN FAZLA KİŞİ, 9 TON ALTIN...

ABD’nin en büyük hazinesi olarak da adlandırılan "SS Central America" adlı gemi, 1850’lerde Orta Amerika ile ABD'nin doğu kıyısı arasında işletiliyordu. "Altın Gemisi" denilen gemi, 1857'de Küba'nın başkenti Havana yoluyla Panama'dan ABD'nin New York kentine giderken kasırgada battı. İçinde 500'den fazla kişi ve 9 ton altın vardı. 1857’de ekonomik krize de neden olan bu facia unutulmadı. Milliyet'te yer alan habere göre, geminin 150 milyon dolar değerindeki malı 10 yıl süren yasal çekişmenin ardından şimdi ilk kez ABD’nin Nevada eyaletinde sergilendi.

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1 MİLYON DOLARLIK ALTIN TUĞLA

1980’ler ve 2014 yılları arasında batık gemiden kurtarılan 1 milyon dolarlık altın tuğla, Levis’ın kurucusu Levi Strauss’un yaptığı blue jean pantolon ve “derinliklerin Mona Lisa’sı” olarak anılan bir kadının portresi de sergide yer alıyor.

153 YOLCU HAYATTA KALABİLDİ

İç Savaş’tan önceki Amerikan yaşamının nadir tarihi buluntularını taşıyan 85 metrelik SS Central America’da son seferinde 9 ton altının yanı sıra 578 yolcu ve mürettebat bulunuyordu. Faciada çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan sadece 153 yolcu hayatta kalabildi.

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GİZLİ TUTULDU

Gemi enkazı 1988'de Kaptan Tommy Thompson liderliğindeki bir kurtarma ekibi tarafından keşfedildiğinde, “Amerika’nın en büyük hazinesi”olarak adlandırıldı. Ancak geminin malları, açgözlülük, entrika ve yasal çekişmeler nedeniyle günümüze kadar gizli tutuldu.

AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAK

Şu anda California Gold Marketing Group çatısı altındaki bir grup yatırımcıya ait olan malların bir kısmının, Holabird Western Americana Collections tarafından ekim ve kasım aylarında açık artırmalarda satılacağı belirtildi.

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