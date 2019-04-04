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Batan kıymıkla görme kaybı yaşamıştı, 30 yıl sonra gelen mutluluk

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.04.2019 12:26 | Son Güncelleme

Çocukken sol göz bebeğine batan kıymık yüzünden yüzde 70 görme kaybı ile yaşamını sürdüren İzmirli Emlak Danışmanı Samet Fafal (39), organları bağışlanan 50 yaşındaki bir hastadan alınan korneası ile yaşama tutundu.

Batan kıymıkla görme kaybı yaşamıştı, 30 yıl sonra gelen mutluluk

Çocukken sol göz bebeğine batan kıymık yüzünden yüzde 70 görme kaybı ile yaşamını sürdüren İzmirli Emlak Danışmanı Samet Fafal (39), organları bağışlanan 50 yaşındaki bir hastadan alınan korneası ile yaşama tutundu. Afal, Göz Doktoru Prof. Dr. Safiye Yılmaz’ın gerçekleştirdiği retina ve kornea nakli operasyonunun ardından sol gözüyle yeniden görmeye başladı.
9 yaşında tahta parçası ile oynarken gözüne kıymık batan İzmirli Samet Fafal’ın (39) sol gözünde yüzde 70 görme kaybı oluştu. Geçirdiği ameliyatlara rağmen iyileşemeyen Fafal, bir buçuk ay önce ağır spor yaparken gözlerinde kararma hissetti.
İzmir Özel Ata Sağlık Hastanesi’nde görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz’a muayene olan Fafal’ın göz merceği ve kornea dokusunda bozulma tespit edildi. Hastanın retina dekolmanı tanısıyla az gördüğünü ifade ederek kendilerine başvurduğunu anlatan Dr. Yılmaz, "Hastanın çocukken geçirdiği bir yaralanma sonucu kataraktı alınmış ve merceği ön taraf dediğimiz bölgeye konmuştu ve kornea dokusuna değen bir lensi vardı. Korneasında bir bölgede bulanıklık mevcuttu. İlaçla iyileşmeyen bu rahatsızlık için tek çare kornea nakliydi. Retina ameliyatını planlarken, hastanın lensini de olması gereken yere aldık. Ege Üniversitesi Kornea Bankası’ndan talep ettiğimiz kornea geldikten sonra kornea nakli ameliyatını planladık. Organları bağışlanan 50 yaşındaki bir erkek hastadan alınan korneayı hastamıza başarıyla taktık. Samet Bey’in vücudu da korneayı kabul etti. Hastamıza karanlık bir dünyadayken tekrar ışığa pencere açmış olduk. Organ bağışıyla bir hasta yeniden hayata bağlandı. Bu vesileyle herkesi organ bağışına davet ediyorum" dedi.
Yaşadığı süreci anlatan Samet Fafal da, 9 yaşında gözüne batan kıymıktan sonra 2 ameliyat geçirdiğini hayatına sol gözündeki yüzde 70 görme kaybıyla devam ettiğini anlatarak, "Çocukluktan gelen bir hasar olduğu için bu şekilde yaşamaya alışmıştım; fakat 15 ay önce ağırlık kaldırırken aynı gözümde birden yoğun bir kararma oldu, siyah şimşekler çaktı ve görüşüm yavaşça kapanmaya başladı. Doktorumuzun anlattığı gibi bir takım süreçlerden geçtim ve şimdi gözüm eski haline döndü. Bu süreçte organ bağışının önemini kendim yaşayarak bir kez daha anlamış oldum. Bundan sonra öncelikli görevlerimden biri de insanları organ bağışı konusunda bilinçlendirmek olacak. Safiye Hanım’a ve hastane çalışanlarına da minnettarım" diye konuştu.

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