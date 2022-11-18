Batan kripto paranın mağdurları basın açıklaması yaptı! 'Vaatlere kanmışlar ve satın almışlar'

Bolu'da 2 yıl önce Helenex Bilişim A.Ş. şirketi tarafından Boluspor Token ismiyle satışa sunulan kripto paranın lansmanı Bolusporlu yöneticilerle birlikte yapıldı. Ancak kripto para bir süre sonra piyasa koşullarına tutunamadı ve battı, birçok kişi mağdur oldu. Boluspor Token mağduru yaklaşık 20 kişilik grup, bugün Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Ankara Barosu Avukatı Özgür Barça tarafından yapılan açıklamada, “Bugün burada toplanmamızın nedeni kripto para vaadiyle mağdur edilen insanların çığlığını duyurabilmektir. Helenex Bilişim A.Ş. tarafından çıkarılan ve karşılığı olmayan kripto para ile insanların nasıl mağdur edildiğini açıklayacağız. Bilineceği üzere son zamanlarda yatırım, ticaret adı altında saadet zincirleri oluşturulmakta ve bu yöntemle vatandaşlarımız dolandırılmaktadır. Bu yöntemle dolandırıcılığı meslek edinenlerin toplum tarafından bilinen kişi veya kurumları reklam yüzü olarak kullandığı da bilinmektedir. Gerek Çiftlik Bank gerekse de Thodex gibi vurgun çetelerinin siyasileri, film yıldızları gibi tanınan kişileri kullandığına daha önce de şahit olunmuştur” ifadelerine yer verildi.

‘VAADLERE KANMIŞLAR VE KRİPTO PARAYI SATIN ALMIŞLARDIR’

Dolandırıcılık yapıldığını ifade eden Barça, "Helenex Bilişim A.Ş. tarafından 11.11.2021 tarihinde Bolu halkı için önemli simalar da kullanılarak kripto para çıkarılacağını, bu paranın satışa arz edileceğini ve daha sonra sistemin 4 ay kapatılarak yatırımcılara büyük kar sağlanacağı duyurulmuştur. Sayıları binleri aşan insanlar bu vaatlere kanmışlar ve kripto parayı satın almışlardır. Sistemi 4 ay boyunca kilitleyip kripto paranın değerleneceğini söyleyen kişiler, bu sistemde biriken tüm paraları başka hesaplara aktarmış, kendilerine ve yakınlarına çıkar sağlamış, diğer bir ifadeyle hortumlamışlardır” dedi. (DHA)

