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Batan teknede 1 kaçağın ölümüne 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 14:48 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 1 kaçak göçmenin öldüğü teknenin batmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı.

BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 1 kaçak göçmenin öldüğü teknenin batmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı. Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik korvetine, geçtiğimiz pazartesi günü saat 22.15 sıralarında, Bodrum Aspat Mevkisi açıklarındaki Panama bayraklı bir gemiden, denizden insan sesleri geldiği yönünde ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, deniz yüzeyinde parçalanmış halde bir fiber tekne ile kaçak göçmenler tespit etti. Hemen arama kurtarma çalışması başlatıldı. Denizdeki 4'ü Suriye, 4'ü Filistin, 2'si de Mısır uyruklu toplam 10 kaçak göçmen kurtarıldı. Suriyeli 1 erkeğin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılanlardan durumu ağır olan 2 kişi getirildikleri Turgutreis Limanı'ndan hastaneye sevk edildi. 8 kaçak göçmen ise Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tekne sahibi H.Y., aracılık yaptığı belirlenen A.Z. ve J.H. adlı Suriyeliler ile T.S.'yi gözaltına aldı. Suriye uyruklu 2 kişinin organizatör olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y., A.Z. ve J.H. tutuklandı. T.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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