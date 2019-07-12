Batan teknedeki balıkçıyı deniz polisi kurtardı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA açıklarında batmak üzere olan balıkçı teknesine Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Balıkçı teknesindeki Feyyaz Taşdemir, son anda kurtarılarak polis botuna alındı.

Sabah 10.00 sıralarında Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne, Yalova- Pendik arasında bir teknenin su aldığı ve batmak üzere olduğu ihbarı geldi. Polisler, 1 polis botu ve 1 jet- ski ile olay yerine intikal etti. Bölgede aramayı genişleten ekipler, su alan tekneyi yarı denize gömülmüş halde, Çınarcık- Adalar arasındaki bölgede buldu. 'Merve-3' isimli teknede bulunan Feyyaz Taşdemir (50) ise son anda kurtarılarak polis botuna alındı. Tekne ise Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü iskelesine çekildi. 6,5 metre boyundaki balıkçı teknesinin baş kısmında oluşan delik nedeniyle su aldığı tespit edildi.

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