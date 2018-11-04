HABER

Batan teknedeki yakınlarının bulunmasını istediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 17:22 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karaburun ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışırken, tekneleri batan ve henüz kendilerine ulaşılamayan göçmenlerin yakınları, kayıplarının bulunmasını istedi.

Batan teknedeki yakınlarının bulunmasını istediler

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karaburun ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışırken, tekneleri batan ve henüz kendilerine ulaşılamayan göçmenlerin yakınları, kayıplarının bulunmasını istedi.
Geçen 10 Ekim gecesi Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden Irak uyruklu Mıhabat İsmael Ali, teknelerinin battığını belirterek, yardım istedi. Mıhabat İsmael Ali, bir gün önce saat 20.00 sıralarında tekneyle toplam 35 kişi, Foça'dan denize açıldıklarını söyledi. Iraklı kadın; denizde ilerlerken, teknelerinin su alarak battığını ve kendisinin sürüklenerek karaya çıktığını, diğerlerinin ise kaybolduğunu anlattı. Bunun üzerine başlatılan arama- kurtarma çalışmalarında 8 kişinin cesedine ulaşıldı. Cansız bedenler, otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. DNA testinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi.
'ONLAR DENİZİN ALTINDAYKEN BİZ RAHAT OLAMAYIZ'
Batan tekneden sağ kurtulan Mıhabat İsmael Ali'nin amcası Ramadhan Ahmed Othman, batan teknede kayıp olan yaşları 4 ile 9 arasında değişen 4 yeğenin bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'ten yardım istedi. İslam geleneklerine göre her ölünün bir mezarı olması gerektiğini belirten Ahmed Othman, "Karaburun'daki kazada kurtulan Mıhabat İsmael Ali'nin amcasıyım. Eşi ve 1 oğlunun cenazesi bulundu. Kayıp olan 4 yeğenim hala kayıp. Biz satan teknede olduğunu düşündüğümüz cenazelerin çıkarılmasını ve ardından alıp Irak'a götürmek istiyoruz. Onlar denizin altındayken biz denizin üstünde rahat olamayız. Çünkü İslami geleneklere göre bir mezarlarının olması gerekiyor. Bu konuda bize her zaman destek olan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'ten dört yeğenimin cenazelerinin çıkarılması içi yardım istiyoruz" dedi.
Tekne kazasında eniştesinin cansız bedeninin bulunduğunu, ancak ablası ve onun 6 çocuğunun halen kayıp olduğunu söyleyen Barzan Abdülwahab İsmael ise, "Ablam ve en küçüğü 2, en büyüğü ise 16 yaşında olan çocukları halen kayıp. Biz bir an önce bulunmalarını istiyoruz. Cenazeye sevinilmez ama biz bir mezarı olacağı içi bulunmasına bile sevineceğiz. Ablam, diyabet hastası olan 16 yaşındaki yeğenimin tedavisi için ülkesini terk etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'ten yardım bekliyoruz" dedi. Batan tekne ile denize açılan 35 kişiden 8'inin cesedi bulundu, 1'i sağ kurtuldu, kayıp 26 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

FOTOĞRAFLI

Batan teknedeki yakınlarının bulunmasını istedilerBatan teknedeki yakınlarının bulunmasını istedilerBatan teknedeki yakınlarının bulunmasını istedilerBatan teknedeki yakınlarının bulunmasını istediler

PARTNERDizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?Dizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandıMotosiklet kazasında hayatını kaybeden pilot son yolculuğuna uğurlandı
Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybettiEski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Cezmi Ersöz: Türkiye halkı sevişmeyi bilmiyor; eş değiştirme evliliğin ömrünü uzatabilir

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Hayalim TIR şoförü olmaktı

İlginizi Çekebilir

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Tunceli'den acı haber! Komutanlar askeri bu halde buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

Eski Bakan Prof. Dr. İsmail Karakuyu hayatını kaybetti

İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı

İtfaiyede defile krizi! Sosyal medyada olay oldu, görevden alındı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

'Balıkçı Kenan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Arızalanan yolcu gemisini vatandaşlar halatla çekti!

Arızalanan yolcu gemisini vatandaşlar halatla çekti!

Temizlik görevlisi, kadınların soyunma odasına gizli kamera koydu!

Temizlik görevlisi, kadınların soyunma odasına gizli kamera koydu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.