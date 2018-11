Batan teknedeki yakınlarının bulunmasını istediler

Mehmet CANDAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karaburun ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışırken, tekneleri batan ve henüz kendilerine ulaşılamayan göçmenlerin yakınları, kayıplarının bulunmasını istedi.

Geçen 10 Ekim gecesi Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı'na giden Irak uyruklu Mıhabat İsmael Ali, teknelerinin battığını belirterek, yardım istedi. Mıhabat İsmael Ali, bir gün önce saat 20.00 sıralarında tekneyle toplam 35 kişi, Foça'dan denize açıldıklarını söyledi. Iraklı kadın; denizde ilerlerken, teknelerinin su alarak battığını ve kendisinin sürüklenerek karaya çıktığını, diğerlerinin ise kaybolduğunu anlattı. Bunun üzerine başlatılan arama- kurtarma çalışmalarında 8 kişinin cesedine ulaşıldı. Cansız bedenler, otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. DNA testinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi.

'ONLAR DENİZİN ALTINDAYKEN BİZ RAHAT OLAMAYIZ'

Batan tekneden sağ kurtulan Mıhabat İsmael Ali'nin amcası Ramadhan Ahmed Othman, batan teknede kayıp olan yaşları 4 ile 9 arasında değişen 4 yeğenin bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'ten yardım istedi. İslam geleneklerine göre her ölünün bir mezarı olması gerektiğini belirten Ahmed Othman, "Karaburun'daki kazada kurtulan Mıhabat İsmael Ali'nin amcasıyım. Eşi ve 1 oğlunun cenazesi bulundu. Kayıp olan 4 yeğenim hala kayıp. Biz satan teknede olduğunu düşündüğümüz cenazelerin çıkarılmasını ve ardından alıp Irak'a götürmek istiyoruz. Onlar denizin altındayken biz denizin üstünde rahat olamayız. Çünkü İslami geleneklere göre bir mezarlarının olması gerekiyor. Bu konuda bize her zaman destek olan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'ten dört yeğenimin cenazelerinin çıkarılması içi yardım istiyoruz" dedi.

Tekne kazasında eniştesinin cansız bedeninin bulunduğunu, ancak ablası ve onun 6 çocuğunun halen kayıp olduğunu söyleyen Barzan Abdülwahab İsmael ise, "Ablam ve en küçüğü 2, en büyüğü ise 16 yaşında olan çocukları halen kayıp. Biz bir an önce bulunmalarını istiyoruz. Cenazeye sevinilmez ama biz bir mezarı olacağı içi bulunmasına bile sevineceğiz. Ablam, diyabet hastası olan 16 yaşındaki yeğenimin tedavisi için ülkesini terk etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'ten yardım bekliyoruz" dedi. Batan tekne ile denize açılan 35 kişiden 8'inin cesedi bulundu, 1'i sağ kurtuldu, kayıp 26 kişiye ise henüz ulaşılamadı.