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Batan tekneden 2 tona yakın uyuşturucu sahile vurmuştu! 18 aydır aranan uyuşturucu baronunu sevgilisi yaktı

12.05.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de tekneden 1 ton 900 kilogram skunk maddesi, Çanakkale'de de Falcon isimli gemiden 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye’ye getirilmesinden sorumlu olduğu belirtilen Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz'ün lüks içinde yaşadığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte 18 aydır İstanbul, İzmir ve Muğla üçgeninde aranan uyuşturucu baronu Mahsun Ay'ın sevgilisi Sunay Epöz sayesinde yakalandığı ortaya çıktı.

Batan tekneden 2 tona yakın uyuşturucu sahile vurmuştu! 18 aydır aranan uyuşturucu baronunu sevgilisi yaktı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde batan bir tekneden sahile vuran 1 ton 900 kilogram skunk maddesi ile Çanakkale’nin Biga ilçesinde Fronter Falcon isimli gemiye zulalanmış 23 kilo 600 gram kokainin Türkiye’ye getirilmesinden sorumlu olduğu belirtilen ve İzmir'de yakalanan Mahsum Ay (34) ile sevgilisi Sunay Epöz önceki gün gözaltına alındı. Mahsum Ay ve Sunay Epöz, dün Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Ege bölgesinde uyuşturucu madde ticaretini yönlendirdiği saptanan ve 'Ay Grubu' olarak adlandırılan şüphelilere yönelik operasyonda Mahsum Ay ve sevgilisi Sunay Epöz emniyetteki işlemleri devam ederken, Epöz’ün de uyuşturucu ticareti sisteminin içinde yer aldığı ve hakkında örgütlü suçtan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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SEVGİSİLİSİYLE BULUŞUNCA YAKALANDI

Öte yandan 18 aydır İstanbul, İzmir ve Muğla üçgeninde aranan uyuşturucu baronu Mahsun Ay'ın (34), sevgilisi Sunay Epöz sayesinde yakalandığı ortaya çıktı.

30 yaşındaki Sunay Epöz'ü fiziki ve teknik takibe alan Balıkesir polisi, İzmir'de bir araya geleceklerini öğrenince operasyon için düğmeye bastı. Çevre güvenliğini alan polis, Ay ile Epöz'ü kıskıvrak yakaladı. İki sevgili tutuklanırken, emniyet yetkilileri operasyonların devam ettiğini açıkladı.

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SUÇ MAKİNESİ

34 yaşındaki Mahsun Ay'ın kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti ve göçmen kaçakçılığı gibi 24 suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

Sunay Epöz’ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar da dikkat çekmişti. Epöz’ün lüks araçlar ile şarkıcılarla yaptığını öne sürdüğü görüşmeleri sosyal medyada paylaştığı görüldü.

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Balıkesir
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