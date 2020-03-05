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Batarya teknolojisinde yeni bir umut

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.03.2020 10:48 | Son Güncelleme

Proceedings of the National Academy of Sciences’da yayınlanan bir çalışma bataryalar ile ilgili önemli bir gelişmeyi gösterdi.

Batarya teknolojisinde yeni bir umut

Akıllı telefonların her geçen yıl çok daha ileri versiyonları üretiliyor. 108 MP kameraların ve son derece yüksek RAM miktarlarının konuşulduğu akıllı telefon piyasasında, batarya teknolojisi henüz istenilen seviyeye ulaşmadı. Bunun için büyük çaba harcayansa bile henüz hangi materyalin kullanılacağı net olarak bilinmiyor.

Proceedings of the National Academy of Sciences’da yayınlanan bir çalışma bataryalar ile ilgili önemli bir gelişmeyi gösterdi. Henüz hangi materyali kullanacağını bilmeyen araştırmacılar önemli bir bulguya ulaştı. Ancak çalışmalar tüm hızıyla devam etti.

Öncelikle pillerin yapısı hakkında daha detaylı bir bilgilendirme yapalım. Bataryalar; temel olarak iki elektrot içeriyor: Katot ve anot. Lityum iyon pilleri; katot bölümünde lityum kobalt oksit, anot bölümünde ise grafit yer almaktadır. Bu bataryaların şarj edilebilmesi ve depolanan gücün kullanılması, bu iki elektrot arasındaki harekete büyük ölçüde bağlıdır.

BİLİM İNSANLARI POTASYUM İLE BAŞARDI

Bilim insanları anot bölümünde potasyum kullanarak enerji yoğunluğunu düşmeyi başardılar. Böylece piller çok daha uzun süreli bir kullanıma kavuştu. Ayrıca potasyum pillerin çok daha hızlı bir şekilde şarj olmasını sağladı. Sizce pil teknolojisi şu an için yeterli seviyede mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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