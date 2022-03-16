Batarya ve oyun performansı mükemmel olsun diyenler için Samsung Galaxy A52 incelemesi

Kalitesiyle tüm dünyada en çok tercih edilen telefon markalarından biri, Samsung. Başarılı modelleriyle kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan markanın Samsung A52 modelinin incelemesiyle karşınızdayız! Birbirinden başarılı kullanıcı dostu fonksiyonlarıyla en çok tercih edilen modellerden biri. Eğer kaliteli bir akıllı telefon almak istiyor ancak hangi modeli seçeceğinize karar veremiyorsanız hem Samsung A52'ye hem benzer modellere yer verdiğimiz yazımızı inceleyerek fikir sahibi olabilirsiniz!

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52'nin teknik özellikleri

Samsung Galaxy A52'yi incelemeye hazır mısınız? 800 nit parlaklık değeriyle yüksek ışığın olduğu yerlerde telefonun ekranını daha net görebilirsiniz. FHD Süper AMOLED ekranıyla video ve film izlerken canlı renklerin keyfine varabilirsiniz. Samsung Galaxy A52 bilinmeyen özellikleri arasında yer alan 90 Hz süper akıcı ekranı, oyun oynarken ihtiyaç duyduğunuz hızı sunar. Göz koruma özelliğiyle mavi ışık seviyesini azaltır. Bu sayede gözlerin yorulmasına ve göz kuruluğunun oluşmasına engel olur. 6.5 inç sonsuz ekranıyla farklı bir telefon deneyimi yaşatır. Ergonomik tasarımıyla avuç içinize oturan cihazı kolayca kontrol edebilirsiniz. Samsung Galaxy A52 özellikleri ve şık tasarımı, her ortamda dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. OIS kamerasıyla karanlık ortamlarda daha net fotoğraflar çekmenize yardımcı olur. Modelle ışık seviyesinin az olduğu yerlerde de mükemmel fotoğraflar çekmek mümkün. 12 MP ultra geniş kamerasıyla dünyayı 123 derecelik açıyla görmenizi sağlar. 5 MP makro kamera ise en küçük ayrıntıları bile yakalar. Süper Dengeli Çekim moduyla hareket hâlindeyken sabit görüntüler elde edilirisiniz. Ayrıca bu özellik sayesinde telefonu aksiyon sahneleri çekmek için de tercih edebilirsiniz. Derinlik kamerasıyla çektiğiniz fotoğraf karelerine derinlik ekleyebilir böylece daha profesyonel kareler elde edebilirsiniz. 32 MP ön kamerası, yüksek çözünürlüklü selfie imkânı verir. Aynı zamanda arka planı da bulanıklaştırabilir. IP67 koruma sınıfına dahil Samsung Galaxy A52 kamera özellikleriyle suyun altında 30 dakika boyunca resim ve video çekmenize izin verir. Böylece deniz altının güzelliklerini ölümsüzleştirebilirsiniz. İki adet hoparlörüyle stereo ses deneyimi yaşatan cihaz ile film ve videoların keyfini ikiye katlayabilirsiniz. 4.500 mAh piliyle daha uzun süre oyun oynayabilir ya da müzik dinleyebilirsiniz. Modelin en çarpıcı özelliklerinden biri de yapay zekâyla telefon kullanma alışkanlığınızı tespit etmesi. Bu özelliğiyle kullanımınıza uygun ayarlamaları yaparak pil süresini uzatır. 8 GB RAM ile yüksek performans sergileyen model, 128 GB saklama alanıyla video, resim ve fotoğraflarınız için ihtiyaç duyduğunuz depolama alanını sunar. Ürünün hafızasını dilerseniz 1 TB'a kadar arttırabilirsiniz. Samsung Knox sayesinde telefonu ilk andan itibaren kötü amaçlı yazalım ve virüslere karşı koruyabilirsiniz. Ekrandaki parmak izi okuyucuyla cihazınızı kişiselleştirerek başkaları tarafından kurcalanmasını engelleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy A52'nin avantajları ve dezavantajları

Model birçok kullanıcı dostu özelliğiyle öne çıkmayı başarıyor. Avantajlarına bakacak olursak:

800 nit parlaklık değeriyle güneş ışığının çok olduğu ortamlarda ekranı daha kolay görebilirsiniz.

OIS özelliğiyle karanlık ortamlarda net fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz.

256 GB hafızasını 1 TB'a kadar yükseltebilirsiniz.

Yüksek çözünürlüklü kameralarıyla makro ve mikro çekimler yapabilirsiniz.

IP67 koruma sınıfında olduğu için suyun altında 30 dakikaya kadar dayanabilir.

Game Booster, oyun oynama şeklinizi takip ederek pil ömrünü ve sıcaklığı kaydeder.

Oyun sırasında bildirimleri ve arka plandaki aktiviteleri engelleyerek ilgilinizin dağılmasını önler.

Dolby Atmos ile benzersiz bir ses deneyimi yaşatır.

Modelin dezavantajları ise kalın çerçevesi ve ikincil kamerasının daha düşük kalitede olması.

Samsung Galaxy A52'yi kullananların yorumları

Hızı ve şarj süresiyle kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplayan Samsung Galaxy A52, kaliteli kamerasıyla fotoğraf çekmeyi seven kişilerin beklentilerini karşılıyor. Özellikle gece çekimi sırasında net fotoğraflar sunduğu için kullanıcıların beğenisini kazanmış durumda. Geniş ekran boyutu, video ve film izlemeden yapamayan kullanıcıları memnun ediyor. Hem yazılımı hem donanımıyla birçok kullanıcıdan tam not almayı başarıyor. Tasarımı ve telefonun ağır olması ise beklentilerin altında kalmış durumda.

Samsung Galaxy A52'ye alternatif ürünler

1. Apple iPhone 11

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6.1 inç ekranıyla video izleme keyfini katlayan Apple iPhone 11'in 120 derece görüş açısıyla kalabalık arkadaş buluşmalarınızı kolayca fotoğraflayabilirsiniz. Ayrıca loş ortamda daha hızlı otomatik netlik ayarlayarak net kareler yakalayabilirsiniz. A13 bionic çipiyle yüksek performans sunar. Yüz doğrulama ve parmak izi fonksiyonlarıyla telefonun başkaları tarafında açılıp kullanılmasına izin vermez. Suya dayanıklı tasarımıyla 30 dakika boyunca su altında kalabilir.

2. Oppo A54

Oppo A54, HD ekran çözünürlüğüyle en sevdiğiniz video ve filmleri yüksek görüntü kalitesiyle izlemenizi sağlar. Muhteşem ses özellikleriyle favori müziklerinizi benzersiz bir ses deneyimiyle dinleyebilirsiniz. 128 GB hafızasıyla fotoğraf ve resimlerinizi saklamak için ihtiyaç duyduğunuz alanı sunar. Bluetooth bağlantısıyla kulaklık ve hoparlöre erişim sağlayabilirsiniz. Yüksek çözünürlüklü kamerasıyla en mutlu anlarınızı ölümsüzleştirebilirsiniz. 5000 mAh piliyle tek şarjla uzun süre kullanabilirsiniz.

3. Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi Note 9, Mediatek Helio G85 işlemcisiyle yüksek performans sergiler. 48 MP arka kameralarıyla profesyonel fotoğraf kareleri çekebilirsiniz. 5020 mAh piliyle tek şarjla uzun saatler boyunca kullanılır. 2 MP derinlik sensörü sayesinde portre fotoğrafları çekerken arka netliğini ayarlayabilirsiniz. NFC ile diğer cihazlara kolayca eşleşebilir ve dosya aktarımı yapabilirsiniz. Yüksek çözünürlüklü ekranıyla videoları daha rahat izleyebilirsiniz.

4. ELEPHONE PX Pro

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5. Casper Via E4

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6. General Mobile Gm21 Pro

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7. Oppo A74

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