BATEM'de bal kabağı reçeli yapımına başlandı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'de 'reçel' denildiğinde akla gelen ilk kent olan Antalya'da faaliyet gösterilen Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) bünyesinde, bal kabağı reçeli yapımına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı, Antalya'nın yöresel reçellerinin en önemli üretim yerlerinden BATEM'de, kurulduğu 1933 yılından beri turunçgiller başta olmak üzere meyve ve sebze çeşitlerine yönelik bilimsel araştırmalar yapılıyor. BATEM'de, yıllık 50 tona yakın reçel üretiliyor.

BATEM Ürün Değerlendirme ve Geliştirme Sorumlusu Gıda Yüksek Mühendisi Demet Yıldız Turgut, amaçlarının sektöre rol model olmak olduğunu söyledi. Antalya'nın turunç reçeliyle ün saldığını hatırlatan Turgut, "Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) projesiyle bu ürünlerin marmelat, reçel olarak değerlendirilmesi üzerine araştırmalar yapılmış ve sonucunda turunç, bergamot, incir, domates, patlıcan, kamkat gibi farklı meyve ve sebzelerden reçeller yapılıyor. Tüketiciye kendimizi tanıtmak amacıyla hizmet veriyoruz. Biz çok büyük amaçlı üretim yapmıyoruz. Kasım- ocak döneminde turunçgil kabuk reçelleri, yazın domates, karpuz kabuğu gibi ürünler, üretim merkezimizde reçele dönüşüyor" dedi.