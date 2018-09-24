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Baterisiz bateri çalan adamın performansı hayran bıraktı

İLGİNÇ HABERLER  | 24.09.2018 18:27 | Son Güncelleme

Dario Rossi adlı sokak sanatçısı sergilediği performansla kendisine hayran bıraktı.

Çanak çömlekle bateri gösterisi yapan sokak sanaçtısı Dario Rossi, muhteşem bir performansa imza attı. Dario Rossi'nin performansı izleyenleri hayran bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
bateri Müzik

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