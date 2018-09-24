Baterisiz bateri çalan adamın performansı hayran bıraktı

Çanak çömlekle bateri gösterisi yapan sokak sanaçtısı Dario Rossi, muhteşem bir performansa imza attı. Dario Rossi'nin performansı izleyenleri hayran bıraktı.
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