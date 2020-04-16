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Batı Afrika çekirge istilası tehdidi altında!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2020 21:19 | Son Güncelleme

Kalkınma için Tarımsal Araştırmalarda Uluslararası İşbirliği Örgütü (CIRAD), Batı Afrika’nın giderek büyüyen çekirge istilası tehdidi altında bulunduğunu duyurdu. Raporda, ilk olarak Çad’daki tarım bölgelerini istila edeceği tahmin edilen çekirgelerin hafife alınmaması gerektiği vurgulandı. Raporda, Kovid-19 salgınının bölgede durumu daha da zorlaştırdığının altı çizildi.

Batı Afrika çekirge istilası tehdidi altında!

CIRAD araştırmacıları, çekirge istilasıyla ilgili yaptıkları simülasyonların sonuçlarını bir raporla paylaştı.

Raporda yapılan 5 simülasyondan 4’ünde çekirgelerin üreme dönemi olan gelecek haziran ayı ortalarında Çad’a ulaşacağı görüldü.

Çad’a yağışlı mevsimde ulaşacak çekirgelerin, bu dönemde Batı ve Kuzey Afrika’ya yayılımının hızlanacağı belirtilen raporda, Çad’ın tarihsel olarak Doğu Afrika ve Orta Doğu'dan Batı Afrika'ya yayılan istilalara açılan kapı olduğu hatırlatıldı.

ÇEKİRGELER HAFİFE ALINMAMALI

Raporda, ilk olarak Çad’daki tarım bölgelerini istila edeceği tahmin edilen çekirgelerin hafife alınmaması gerektiği vurgulandı.

KOVİD-19 BÖLGEDE DURUMU DAHA DA ZORLAŞTIRDI

Kovid-19 salgınının bölgede durumu daha da zorlaştırdığının altı çizilen raporda, çekirge istilasının acilen önlenebilmesi için uluslararası iş birliğinin şart olduğu kaydedildi.

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koronavirüs Batı Afrika Çekirge çekirge istilası

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