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Batı Afrika ve Sahel’de acil gıda ihtiyacı bir yılda ikiye katlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 22:25 | Son Güncelleme

Bölgedeki 16 ülkeden Nijerya’da 4, Nijer’de 1,5 ve Burkina Faso’da 1,2 milyon insan acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor - Bölgenin tamamında 9,4 milyon insanın acil gıda ihtiyacı bulunuyor

Afrika'nın batısı ve Sahel bölgesinde, güvenlik eksikliği ve topluluklar arası şiddetin artması sonucu, son bir yılda acil gıda ihtiyacının iki katına çıktığı bildirildi.

Gıda Krizi Önleme Ağından (RPCA) yapılan açıklamada, 16 ülkeyi kapsayan bölgede gıda krizinden en fazla Nijerya, Nijer ve Burkina Faso’nun etkilendiği belirtildi.

Nijerya’da 4, Nijer’de 1,5 ve Burkina Faso’da 1,2 milyon kişinin acil gıda ihtiyacı bulunduğu ifade edilen açıklamada, bölgede güvenlik sorunlarındaki artışın evlerinden olan insanların sayısında keskin bir yükselişe yol açtığı, bunun da gıda kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığı ve yerel geçim kaynaklarını bozduğu kaydedildi.

Açıklamada, bölgede geçen yıl 4,8 milyon kişi acil gıdaya ihtiyaç duyarken bu sayının bu yıl neredeyse ikiye katlanarak 9,4 milyona ulaştığı aktarıldı.

RPCA uzmanları, gelecek yıl haziran ila ağustos ayı arasında bu sayının 14,4 milyona çıkabileceğini belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Afrika Gıda ihtiyacı Sahel

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