Batı Afrika'da IŞİD Tehdidi Yükselişte mi?

Irak ve Suriye’de yenilgiye uğratılan terör örgütü IŞİD Batı Afrika’da son dönemde aktif. Salı günü Burkina Faso’da askeri üssün hedef alındığı saldırıyı üstlenen IŞİD, Nijerya’da da 11 Hristiyan’ı infaz ettiğini iddia etti.

Geçtiğimiz Salı günü, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’nun Soum vilayetinin kuzeyindeki bir üsse yönelik saldırıda, yedi askerin yanısıra 31’i kadın olmak üzere 35 sivil hayatını kaybetmiş, saldırının ardından Burkina Faso’da iki gün ulusal yas ilan edilmişti.

Kalabalık bir grubun motosikletlerle askeri üssü basarak bomba yüklü aracı patlattığı saldırıyı, Cuma günü, IŞİD’in “Batı Afrika Vilayeti” üstlendiğini açıkladı.

'IŞİD Nijerya’da 11 Hristiyan rehineyi infaz etti'

Örgütün son dönemde daha aktif hale geldiği bir diğer Batı Afrika ülkesi de Nijerya. IŞİD, Noel’den bir gün sonra Telegram’daki propaganda kanalında Arapça altyazılı ancak sessiz olarak yayınladığı videoda Nijerya’da kaçırdığı 10 Hristiyan erkeği infaz ettiğini iddia etti.

Örgüt, bunu Ekim ayında Suriye’de ABD’nin operasyonunda ölen IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin ve bir hafta sonra da örgüt sözcüsünün öldürülmesinin intikamını almak amacıyla yaptıklarını ileri sürdü. Örgütün yayınladığı görüntüde, bej renkli üniformalı ve siyah maskeli kişilerin gözleri bağlı rehinelerin arkasında dizilerek bu kişileri infaz ettiği görülüyor.