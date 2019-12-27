Batı Afrika'da IŞİD Tehdidi Yükselişte mi?

Irak ve Suriye’de yenilgiye uğratılan terör örgütü IŞİD Batı Afrika’da son dönemde aktif. Salı günü Burkina Faso’da askeri üssün hedef alındığı saldırıyı üstlenen IŞİD, Nijerya’da da 11 Hristiyan’ı infaz ettiğini iddia etti.
Geçtiğimiz Salı günü, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’nun Soum vilayetinin kuzeyindeki bir üsse yönelik saldırıda, yedi askerin yanısıra 31’i kadın olmak üzere 35 sivil hayatını kaybetmiş, saldırının ardından Burkina Faso’da iki gün ulusal yas ilan edilmişti.
Kalabalık bir grubun motosikletlerle askeri üssü basarak bomba yüklü aracı patlattığı saldırıyı, Cuma günü, IŞİD’in “Batı Afrika Vilayeti” üstlendiğini açıkladı.
'IŞİD Nijerya’da 11 Hristiyan rehineyi infaz etti'
Örgütün son dönemde daha aktif hale geldiği bir diğer Batı Afrika ülkesi de Nijerya. IŞİD, Noel’den bir gün sonra Telegram’daki propaganda kanalında Arapça altyazılı ancak sessiz olarak yayınladığı videoda Nijerya’da kaçırdığı 10 Hristiyan erkeği infaz ettiğini iddia etti.
Örgüt, bunu Ekim ayında Suriye’de ABD’nin operasyonunda ölen IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin ve bir hafta sonra da örgüt sözcüsünün öldürülmesinin intikamını almak amacıyla yaptıklarını ileri sürdü. Örgütün yayınladığı görüntüde, bej renkli üniformalı ve siyah maskeli kişilerin gözleri bağlı rehinelerin arkasında dizilerek bu kişileri infaz ettiği görülüyor.
Reuters haber ajansına daha önce ulaşan bir görüntüde de, Hristiyan rehinelerin IŞİD militanlarının uzun süredir bölgede çatıştığı Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde kaçırıldığı, rehinelerin Nijerya Hristiyan Derneği ve Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari’den kendilerini kurtarmalarını istedikleri belirtilmişti. Reuters, her iki görüntünün de gerçek olup olmadığını doğrulamış değil.
Macron “Önümüzdeki dönem terörle mücadelede belirleyici olacak” demişti
IŞİD’in Batı Afrika kolu, 2016 yılında Boko Haram Örgütü’nden koparak bölgedeki en baskın radikal grup haline geldi. Militanların 2012 yılında Mali’nin kuzeyini ele geçirmesinin ardından Fransa müdahale etti.
Burkina Faso ve Mali sınırındaki bölgede geçtiğimiz Kasım ayındaki bir operasyon sırasında meydana gelen helikopter kazasında 13 Fransız askeri ölmüştü.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız askerlerini ziyaret etmek üzere geçtiğimiz haftasonu gittiği Nijer’de “Önümüzdeki haftalar terörle mücadele açısından belirleyici olacak” demişti.
“Pentagon Batı Afrika’daki Asker Sayısını Azaltma Seçeneğini Değerlendiriyor”
ABD Dışişleri Bakanlığı, Ekim ayında hazırlanan yıllık terörizm raporunda, terör örgütlerinin faaliyetlerinin yoğunlaştığı bölge olarak Afrika’yı öne çıkarmıştı.
New York Times gazetesi geçtiğimiz günlerde, Savunma Bakanı Mark Esper’ın Batı Afrika’daki Amerikan askerlerini büyük ölçüde ya da tamamen geri çekme seçeneklerini değerlendirdiğini yazmıştı.
Amerika’nın Afrika kıtasında 6 ila 7 bin askeri görev yapıyor. Bunların büyük çoğunluğu Sahra Çölü’nün güneyinde ve Afrika Boynuzu ülkeleri olarak bilinen Eritre, Cibuti, Somali ve Etiyopya’da. ABD’nin Batı Afrika ülkesi Nijer’de de kısa süre önce inşa edilen 100 milyon dolarlık insansız hava aracı üssü bulunuyor. ABD aynı zamanda Mali ve Burkina Faso’daki militanlarla mücadele eden Fransız askerlerine de destek veriyor.
ABD basınında konuyla ilgili son dönemde yer alan haberlere göre, Trump yönetiminin Batı Afrika’daki askeri varlığına ilişkin kararını Ocak ayı içinde açıklaması bekleniyor.
Ancak kararın Kongre üyeleri, müttefikler ve askeri yetkililerin tepkisini çekeceği yorumu yapılıyor. Amerikalı yetkililer ve uzmanlar, Mali, Nijer ve Burkina Faso’da drone’la yapılan operasyonlara rağmen IŞİD gibi radikal örgütlerin güç kazandığı uyarısında bulunuyor.
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