Batı Afrika'dan Türk iş adamlarına yatırım fırsatı

GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Nijerya'nın tarihi ve ticari şehri Kano, Batı Afrika'da merkezi konumuyla ön plana çıkarken Türk yatırımcılar için de ticari fırsatlar barındırıyor. Akdeniz'den Atlas Okyanusu'na, Sudan'dan Segenal'e uzanan kervan yolları üzerindeki Kano, Nijerya’nın en büyük şehirlerinden ve önemli ticaret merkezlerinden biri olma özelliğini koruyor. Kano Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Başkanı Dalhatu Abubakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijeryalıların Türklerle karşılıklı güven ve saygı üzerine ticari ilişkilerinin olduğunu dile getirdi. Abubakar, "Türkiye ile çok güzel bir ticari ilişkilerimiz var, çünkü buradaki tüccarların çoğu Türkiye’de ticaret yapıyor ve Türk hükümeti Nijeryalı iş adamlarının rahat bir şekilde ticaret yapabilmeleri için yardımcı oluyor." dedi. Nijerya'nın Türkiye'den mobilya, mutfak eşyası ve gıda başta olmak üzere birçok malzeme ithal ettiğine dikkati çeken Abubakar, "Bugün baktığımız zaman Türkiye’de bazı Nijeryalıların ofisi bulunuyor. Ben bile Türkiye’den kapı ve mobilya alıp Nijerya’da satıyorum." ifadelerini kullandı.

Abubakar, Türkiye’nin teknoloji alanında zengin ürünlerinin olduğunu belirterek Türkiye'de pirinç işlenmesi için güzel makinelerin bulunduğunu ve bu makinelerin Nijerya'ya da getirilmesi gerektiğini söyledi. - "Türkiye’de kaliteli ürünler var" Türkiye ile Nijerya arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için Kano Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası'nın hazır olduğunu aktaran Abubakar, "Türkiye’de kaliteli ürünler var, bu nedenle Nijeryalılar Türk ürünlerini daha çok tercih ediyor. Türkiye Büyükelçiliği ile odamız iş birliği halinde olursa, ticaret yapan insanlara Türkiye’yi tanıtırız ve daha çok insan Türkiye’ye gider." yorumunu yaptı. Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkilerin gelişmesi için iki ülke halkının birbirini tanıması gerektiğini vurgulayan Abubakar, "Türkiye, Nijerya’dan ne alabilir, Nijerya Türkiye’den de ne alabilir, bunları bilmemiz lazım. İki ülkenin ticaret yapan insanları bunları bilirse bence çok iyi bir adım atmış oluruz." ifadelerini kullandı. Başkan Abubakar ayrıca Türk insanının ticarette ve insanlarla kurdukları ilişkilerde başarılı olduğunu aktararak "Türkiye’de farklı insanlarla ticaret yaptım ve çok iyiler" dedi.

Abubakar, iki ülke arasında serbest ticaret bölgesi kurulmasının ticaret ilişkileri artıracağının da altını çizdi. - Nijerya'nın en eski şehirlerinden Kano Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Başkan Yardımcısı Aliyu Mustafa da ülkesinin en eski şehirlerden biri olan Kano'nun sadece Nijerya değil Sahraaltı Afrika ticaretinde de tarihi bir öneme sahip olduğunu belirtti. Mustafa, "Bu şehir, Batı Afrika'nın en önemli pazarlarından biri ve bin yıldan fazla süredir varlığını koruyor." dedi. Kano'dan tüccar, seyyah ve hayvan sahiplerinin Afrika'nın birçok bölgesine yürüyerek seyahat ettiğine dikkati çeken Mustafa, "Nijeryalılar Kano pazarlarından Suudi Arabistan, Sudan ve Çad, Senegal gibi ülkelere kadar giderler ve bugüne kadar bu yollar ticaret rotası olarak kullanıldı." ifadelerini kullandı. Mustafa, "Teknoloji ilerleyip havayolu ile ulaşım arttığı,Libya gibi bazı ülkelerde güvenlik sorunu olduğu için bu yollar eskisi gibi kullanılamıyor ama Kano ticari ve tarihi önemini bugün de koruyor." şeklinde konuştu.