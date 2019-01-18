NİJER (AA) - GÖKHAN KAVAK/ADAM ABU BASHAL - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bulunan Gurara Şelalesi, yerli ve yabancı birçok turistin ziyaretine uğrarken hikayesiyle de dikkat çekiyor. Nijerya'nın orta kesimindeki Nijer eyaletinde bulunan ve yaklaşık 30 metre yüksekliğe sahip şelale, 200 metrelik alanda yer alıyor. Başkent Abuja'dan yaklaşık 2 saat mesafede bulunan Gurara Şelalesi, Zambiya'da Viktoria, Uganda'da Murchison, Kenya'da Thomson, Gana'da Wli ve Etiyopya'da Mavi Nil ile birlikte Afrika'nın dünyaca ünlü en büyük şelaleleri arasında bulunuyor. - Kutsal şelale Gurara Şelalesi, Batı Afrika'daki diğer bazı şelaleler gibi bölge halkı tarafından kutsal kabul ediliyor ve bu şelale için her yıl kurban kesiliyor. Gurara Şelalesi görevlisi Yakubu Dan-Juma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gurara Şelalesi atalarımız tarafından kutsal bir yer olarak kabul ediliyordu. Her yıl kurban olarak şelaleye bir bebek bağışlanırdı. Daha sonra şelaleye insan kurban etmek yerine küçükbaş hayvan kurban edilmeye başlandı." dedi.

Yıllar önce bölge halkının Gurara Şelalesi'nde tanrıların yaşadığına inandığını ifade eden Dan-Juma, "Buraya sadece krallar ve büyücüler gelebiliyordu. Halk ise buraya gelmeye çekiniyordu çünkü buraya gelenler daha sonra ya tedavi edilemeyecek kadar hasta oluyordu ya da ölüyorlardı." şeklinde konuştu. - İsmini "Gura" ve "Rara" tanrısından aldı Geçmişte tanrıların evi olarak bilinen Gurara Şelalesi ismini erkek tanrı "Gura" ile kadın tanrı "Rara"dan aldı. Dan-Juma, "Şelalenin sahiplerinin kadın ve erkek tanrılar olduğunu inanılıyordu. Kutsal kabul edilen bu şelaleye gelen bölge halkı şifa bulmak ve dertlerine çözüm bulmak için dua ederlerdi." dedi. Şelal, 1970'lerden itibaren özellikle Avrupa'dan yerli yabancı birçok turisti ağırlarken zamanla turistik bir mekan haline geldi. Gurara'nın Batı Afrika'daki en güzel şelalelerden biri olduğuna dikkat çeken Dan-Juma, "Nijeryalıların tarafından buranın kıymeti bilinmiyor. Daha çok yabancılar burayı turistik yer olarak kullanıyor. Nijeryalılar buraya çok az gelir ve genellikle ya filim ya da müzik klibi çekmek için burayı ziyaret ederler." şeklinde konuştu.