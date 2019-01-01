Batı Akdeniz'de şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi

ANTALYA/MUĞLA (AA) - Antalya ve Muğla'da, gök gürültülü sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Antalya'da sabah saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.

Kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezinde cadde ve sokakları su kapladı. Zaman zaman hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kıbrıs Şehitleri, Cevat Şakir, Neyzen Tevfik ve Üçkuyular caddeleri ile Dere Sokak'ta su birikintileri oluştu. Dere Sokak'ta vatandaşlar, suyun akması için mazgallardaki yaprak ve çeşitli atıkları temizledi.

Çamurlu suların denize döküldüğü alanlarda, denizin rengi kahverengiye döndü.

- Marmaris'te su baskını

Marmaris ilçesinde Hisarönü, Orhaniye, Turgut, Selimiye, Bozburun mahalleleri arasındaki yol, köprü yapımının sürdüğü noktada suyun debisinin yükselmesinden dolayı trafiğe kapatıldı.

Değirmenyanı mevkisindeki 3 iş yeri ve bir evde, dere taşmasından dolayı su baskını meydana geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, baskın olan ev ve iş yerlerindeki su tahliyesi için çalışma başlattı.