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Batı Avrupa Açık Ortaokul ve Açık Lise kayıt süresi uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 11:12 | Son Güncelleme

Avrupa'da yaşayan öğrenci adayları "Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı" için 28 Eylül'e kadar kayıt yaptırabilecek

KÖLN (AA) - Avrupa ülkelerinde yaşayan öğrenci adayları için 21 Eylül’de sona erecek "Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı" kayıt süresinin 28 Eylül'e kadar uzatıldığı açıklandı.

Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Bürosu Ortaokul ve Lise Programları Görevlisi Semra Önder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle Avrupa ülkelerinde yürüttüğü programların, Almanya'daki bazı eyaletlerin yaz tatilinin yeni sona ermesi ve öğrenci adaylarından yoğun talep gelmesi üzerine uzatıldığını belirtti.

Önder, programların kayıt başvurularının "http://bap.anadolu.edu.tr" adresinden çevrimiçi olarak kabul edildiği bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Eğitimini yarıda bırakmış ya da hiç başlamaya fırsat bulamayan ve Türkçe bilen herkese yönelik sunulan bu fırsattan yararlanılmasını öneriyoruz. Batı Avrupa’da sunulan ortaokul ve lise bitirme imkanlarından yararlananlar, diledikleri takdirde Türk yükseköğretim sisteminde üniversite öğrencisi olabilecekleri gibi, Türkiye üniversitelerinden alacakları öğrenci ya da mezun belgeleri ile bulundukları ülkelerdeki üniversitelere başvuru yapabilme imkanı elde edebilecektir."

Kayıtlar, 28 Eylül Cuma günü, Orta Avrupa saatiyle 16.30'a kadar yapılabilecek.

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