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Batı Avrupa'da Sel Felaketinde Can Kaybı Artıyor

17.07.2021 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da Çarşamba ve Perşembe yaşanan sel felaketlerinde ölü sayısı 130’u aştı. Belçika’da da 24 kişinin ölmesi sonucu Batı Avrupa genelinde sel felaketlerinde hayatlarını kaybedenlerin sayısı 150’yi geçti

Batı Avrupa'da Sel Felaketinde Can Kaybı Artıyor

Almanya’da Çarşamba ve Perşembe yaşanan sel felaketlerinde ölü sayısı 130’u aştı. Yetkililer ülkenin batısındaki Ahrweiler’da ölü sayısının 90’ı geçtiğini ve can kayıplarının artmasından kaygı duyduklarını, Kuzey Ren-Vestfalya’da da 43 can kaybı olduğunu bildirdi. Belçika’da da 24 kişinin ölmesi sonucu Batı Avrupa genelinde sel felaketlerinde hayatlarını kaybedenlerin sayısı 150’yi geçti.

Suların çekilmesiyle birlikte kurtarma görevlileri çalışmalara başladı. Yetkililer, birkaç dakika içinde yok olan yaşamların ve evlerin yıllar sürecek yeniden inşasına odaklanacaklarını söylüyor.

Günlerce süren yoğun yağışlar, normalde düşük debili akarsuları taşırarak büyük su baskınlarına yol açtı. Sel suları araçlar dahil her şeyi önlerine katarken, çok sayıda ev yıkıldı ya da hasar gördü, yüzlerce kişi su basan evlerinde mahsur kaldı.

Felaketin ilk günlerinde yetkililer yüzlerce kişinin kayıp olduğu bildiriminde bulundu. Ancak bunun, elektrik ve haberleşme hatlarıyla baz istasyonlarının tahrip olmasından ve iletişim kurulamamasından kaynaklandığı anlaşılınca kayıp rakamları düşürüldü.

Köln’ün güneyindeki Erftstadt’ta incelemelerde bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, çok sayıda kişinin hayatları boyunca uğraştıkları ve edindikleri ev ve mal varlıklarını kaybettiğini söyledi, tahribatın boyutlarının ancak haftalar sonra yapılacak çalışmalardan sonra belirleneceğini kaydetti.

Erftstadt’ta Alman ordusuna bağlı zırhlı araçlar, selin önüne katıp sürüklediği ya da çamura saplanmış araçları temizliyor.

Yıkılan elektrik direklerinin tehlike saçtığı uyarısında bulunan Ahrweiler emniyeti, Twitter’dan yaptığı açıklamada meraklı izleyicilerin araçlarına atlayarak kurtarma çalışmalarında kullanılan yollarda sıkışıklığa neden olduğunu bildirdi.

Hollanda sınırına yakın Wassenberg’de bir barajın yıkılabileceği kaygısı 700 kişinin tahliye edilmesine yol açtı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier’la selzedeleri ziyaret eden Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Armin Laschet önümüzdeki günlerde büyük yardım faaliyeti başlatma sözü verdi, eyalet ve federal yetkililerin yeniden imar faaliyetlerini ele alacağını bildirdi. Federal Başbakan Angela Merkel de konuyu Çarşamba bakanlar kurulu toplantısında ele alacak.

Almanya sınırının ötesinde Belçika’da da su baskınları otoyol ve demiryollarında hasara yol açtı. Hollanda’nın güneyi de sel felaketinden etkilendi.

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