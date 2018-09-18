‘Batı Avrupalıların Çoğu Müslüman Kıyafetlerine Bazı Kısıtlamaları Destekliyor’

Araştırmayı yürüten Scott Gardner Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, bunun küçük bir grup olmadığına dikkat çekiyor. Gardner, “Çoğunluk Müslümanlara karşı açık ve olumlu duygulara sahip olsa da, hatta bir Müslüman’ı aile üyesi gibi kabul edeceğini belirtse de, yine de en azından bazı kısıtlamaları destekliyor” diyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 66’sı bir Müslüman’ı aile üyesi gibi kabul edeceğini belirtirken, bu grup içinde bile yüzde 55’lik bir oran kadınların yüzlerini kapamasına karşı olduğunu belirtiyor.

15 ülkede Müslüman olmayan yetişkinlerin yüzde 50’si Müslüman kadınların yüzlerini kapamaması halinde dini kıyafetleri giymesine izin verilmesini destekliyor. Yüzde 23’lük bir oran Müslüman kadınların dini kıyafet giymesinin izin verilmesine tamamen karşı. Sadece yüzde 25’lik kesim kısıtlamalara karşı olduğunu kaydediyor.

Pew Araştırma Merkezi’nin yaptığı bir anket Batı Avrupalıların çoğunun Müslüman kadınların kamu alanında giydiği dini kıyafetlerine yönelik bazı kısıtlamaları desteklediğini ortaya koydu.

Portekiz bu kategoride de kendine özgü. Bir Müslüman’ı aile üyesi kabul edeceğini belirten yüzde 60, kıyafete de herhangi bir kısıtlama getirilmesine karşı.

Geçen Ağustos ayında Danimarka, Müslüman kadınların kamu alanlarında yüzlerini kapamasını yasakladı. Benzer uygulamalar Avusturya, Belçika ve Fransa’da da uygulamaya konmuştu.

Bu politikaları destekleyen çevreler yüz kapamalarının güvenlik riski oluşturduğunu savunuyor. Eleştirenler de bu tip adımların Avrupa’da artan Müslüman karşıtı duyguyu yansıttığını belirtiyor.

Amerikan Üniversitesi’nde İslam Çalışmaları Başkanı Ibn Haldun, “Genellikle bir Müslüman’ın sakalı olduğunu söyleyebilirsiniz fakat sonra birçok Avrupalı, birçok genç adamın sakalı var. Yani sakalı olduğu için birine Müslüman demek zor. Birçok Müslüman erkek pantolon giyiyor, kravat takıyor aynı Avrupalılar gibi. Fakat türban ya da çarşaf, onlar belirli bir biçinde Müslüman kıyafeti” diyor.

Savaş bölgelerinden kaçan Müslüman nüfusun Avrupa ülkelerine yönelmesi araştırmada yer alan birçok ülkede göçmenlik karşıtı partilerin yükselmesine neden oldu.

