Batı Balkan ülkelerinin AB üyelik perspektifi

Merkel, 19 Ağustos 1989'da "Pan-Avrupa Pikniği" etkinliğine katılan yüzlerce eski Doğu Almanya (DDR) vatandaşının, piknik için kısa süre açılan Supron'daki Avusturya-Macaristan sınırını kullanarak Avusturya'ya geçtiğini belirterek, "Burada tarih yazıldı. Bu, Avrupa'nın birleşmesi için yapı taşıydı. Macaristan'ın 15 yıl önce AB üyesi olmasında bu olayla da ilgisi var." ifadelerini kullandı.

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği perspektifine ilişkin "Olaylara ve haritaya jeostratejik olarak bakıldığında gerçekten birleşmiş bir Avrupa, sadece Balkan ülkeleriyle birlikte olabileceğini görecektir." dedi.

- "Von der Leyen'in çabalarını destekliyoruz"

Orban ile görüşmesinde, Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliğinin gündeme geldiğini, bu ülkelerin AB perspektifinin sadece Macaristan için değil Almanya için önemli olduğunu aktaran Merkel, "Olaylara ve jeostratejik olarak haritaya bakıldığında gerçekten birleşmiş bir Avrupa, sadece Balkan ülkeleriyle birlikte olabileceğini görecektir." dedi.

Merkel, Avrupa'nın birçok sınamayla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, 1 Kasım'da göreve başlayacak yeni AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in AB ülkelerini daha da yakınlaştırmasına yönelik çabalarını desteklediklerini dile getirdi.

AB'nin göç, ekonomi ve ticari alandaki sınamaların üstesinden sadece birlikte gelinebileceğinin altını çizen Merkel, Almanya ile Macaristan arasında düzensiz göç sorununun çözümü konusunda bazı görüş ayrılıkları, insanların ülkelerinden kaçış sebepleriyle mücadele, Afrika'ya yardım yapılması ve AB-Türkiye mutabakatı gibi konularda ortak fikirlerin bulunduğunu anlattı.

Merkel, göçmenlerin sırtından para kazanan insan kaçakçılarıyla mücadele edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.