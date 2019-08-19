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Batı Balkan ülkelerinin AB üyelik perspektifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 17:34 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Olaylara ve jeostratejik olarak haritaya bakıldığında gerçekten birleşmiş bir Avrupa, sadece Balkan ülkeleriyle birlikte olabileceğini görecektir" - Macaristan Başbakanı Viktor Orban: - "Batı Balkan ülkelerinin AB üyesi olmasını istiyoruz, bundan dolayı AB'nin gelişmesini destekliyoruz"

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği perspektifine ilişkin "Olaylara ve haritaya jeostratejik olarak bakıldığında gerçekten birleşmiş bir Avrupa, sadece Balkan ülkeleriyle birlikte olabileceğini görecektir." dedi.

Merkel, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile 30 yıl önce düzenlenen "Pan-Avrupa Pikniği" etkinliğinin yıl dönümü vesilesiyle Macaristan'ın Sopron kentindeki Protestan Kilisesi'nde düzenlenen törene katıldı.

Törenin ardından ikili görüşme gerçekleştiren Merkel ve Orban daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Merkel, 19 Ağustos 1989'da "Pan-Avrupa Pikniği" etkinliğine katılan yüzlerce eski Doğu Almanya (DDR) vatandaşının, piknik için kısa süre açılan Supron'daki Avusturya-Macaristan sınırını kullanarak Avusturya'ya geçtiğini belirterek, "Burada tarih yazıldı. Bu, Avrupa'nın birleşmesi için yapı taşıydı. Macaristan'ın 15 yıl önce AB üyesi olmasında bu olayla da ilgisi var." ifadelerini kullandı.

Macaristan halkına cesareti için teşekkürlerini ileten Merkel, Almanya'nın bu olayı unutmayacağını vurguladı.

- "Von der Leyen'in çabalarını destekliyoruz"

Orban ile görüşmesinde, Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliğinin gündeme geldiğini, bu ülkelerin AB perspektifinin sadece Macaristan için değil Almanya için önemli olduğunu aktaran Merkel, "Olaylara ve jeostratejik olarak haritaya bakıldığında gerçekten birleşmiş bir Avrupa, sadece Balkan ülkeleriyle birlikte olabileceğini görecektir." dedi.

Merkel, Avrupa'nın birçok sınamayla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, 1 Kasım'da göreve başlayacak yeni AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in AB ülkelerini daha da yakınlaştırmasına yönelik çabalarını desteklediklerini dile getirdi.

AB'nin göç, ekonomi ve ticari alandaki sınamaların üstesinden sadece birlikte gelinebileceğinin altını çizen Merkel, Almanya ile Macaristan arasında düzensiz göç sorununun çözümü konusunda bazı görüş ayrılıkları, insanların ülkelerinden kaçış sebepleriyle mücadele, Afrika'ya yardım yapılması ve AB-Türkiye mutabakatı gibi konularda ortak fikirlerin bulunduğunu anlattı.

Merkel, göçmenlerin sırtından para kazanan insan kaçakçılarıyla mücadele edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

- Orban'ın açıklamaları

Macaristan Başbakanı Orban da düzensiz göçmen akınının bitmediğini ve göçmen sayısında artış beklenmesi gerektiğini belirterek, bu tehlikenin hala devam ettiğini söyledi.

Ülkesinin Avrupa'nın güvende olması için AB'nin güneyindeki sınırı koruduğunu vurgulayan Orban, Almanya ve Avusturya'nın bundan yararlandığını ifade etti.

Orban, AB'nin genişlemesine de değinerek, "Batı Balkan ülkelerinin AB üyesi olmasını istiyoruz, bundan dolayı AB'nin gelişmesini destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Burada Sırbistan'ın kilit ülke olduğuna dikkati çeken Orban, bu ülkenin AB üyeliğinin hızlandırılması sadece Sırbistan ve Macaristan için değil, AB'nin çıkarına olacağını vurguladı.

Almanya ile Afrika'da iş birliğine gideceklerini belirten Orban, bu kıtada sorun olan yerlerde yardımda bulunacaklarını ve projeleri birlikte destekleyeceklerini dile getirdi.

Orban, AB Komisyonu Başkanlığını üstlenecek von der Leyen'in bir kazanç olduğuna işaret ederek, "Kısa süre önce kendisiyle görüştüm. Ben, sadece iyi şeyler söyleyebilirim. Eski yapılar yerine yeni yollar var, bu cesaret verici." diye konuştu.

Merkel ile yaptığı görüşmenin yapıcı ve başarılı geçtiğinin altını çizen Orban, Macaristan-Almanya iş birliğini sürdürmek için engellerin bulunmadığını sözlerine ekledi.

- Merkel, İzlanda'ya gidecek

Almanya Başbakanı Merkel, bugün İzlanda'ya geçecek ve akşam İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile görüşecek, yarın da Jakobsdottir'ın yanı sıra İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka başbakanlarıyla bir araya gelecek.

- Pan-Avrupa Pikniği

Sopran'da 30 yıl önce yapılan "Pan-Avrupa Pikniği" etkinliğine katılan 600'den fazla eski DDR vatandaşı, piknik için Avusturya-Macaristan sınırının kısa süreliğine açılmasını fırsat bilerek Avusturya'ya kaçmayı başarmıştı.

Macar sınır polisi de sınır kapısından geçenlere müdahalede bulunmamıştı.

DDR vatandaşlarının kitlesel kaçışı, soğuk savaş döneminde Doğu ile Batı'yı ayıran Demir Perde'de ilk çatlak olarak görülüyor. Bu olaydan üç buçuk ay sonra 9 Kasım 1989'da Berlin Duvarı yıkılmış, iki Almanya'nın birleşmesinin yolu açılmıştı.

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