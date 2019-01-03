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Batı Balkanlar'da geçen yılın işsizlik rakamları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 18:14 | Son Güncelleme

Hırvatistan ve Sırbistan'da işsizlik oranı az da olsa artarken, Slovenya, Makedonya, Karadağ ve Bosna Hersek'te azaldı - Bosna Hersek, Karadağ ve Makedonya'da işsizliğin azalmasında AB ülkelerine göçün etkili olduğu ifade ediliyor

SARAYBOSNA (AA) - Batı Balkan ülkelerinde 2018 yılına ilişkin işsizlik oranları belli oldu.

Bölge ülkelerinin istatistik kurumlarından alınan verilere göre, 2018'de Hırvatistan ve Sırbistan'da işsizlik az da olsa artarken, Slovenya, Makedonya, Karadağ ve Bosna Hersek'te azaldı.

Bölgenin ekonomik açıdan en gelişmiş ülkesi konumundaki Slovenya'da 2018'de işsizlik yüzde 5 olarak açıklandı. Önceki yıla göre işsizlik oranında 2,8 puan düşüş gözlenen Slovenya'da, 2008'den itibaren en düşük işsizlik oranına ulaşıldı.

Geçen yıl işsizlik oranında en büyük azalmanın yaşandığı ülke Bosna Hersek oldu. Bosna Hersek'te önceki yıla göre işsizlik 5,1 puan azalarak yüzde 18,4'e geriledi. Buna rağmen Bosna Hersek işsizliğin en yoğun yaşandığı bölge ülkelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Makedonya'da ise işsizlik oranı 2,1 puan azalışla yüzde 20,8'e geriledi. Makedonya, bölgede işsizlik oranının en yüksek olduğu ülke olarak dikkati çekti.

Karadağ'daki işsizlik oranı da 2018'de 3,3 puan gerileyerek, yüzde 14,1 oldu.

- Hırvatistan ve Sırbistan'da arttı

Slovenya'nın yanı sıra bölgenin bir diğer Avrupa Birliği (AB) ülkesi Hırvatistan'da ise işsizlik az da olsa arttı. Hırvatistan'daki işsizlik oranı önceki yıla göre 0,3 puan artışla yüzde 9,4 olarak belirlendi.

Sırbistan'da da işsizlik 0,5 puan artarak yüzde 11,3 seviyesine yükseldi.

Bu arada, Bosna Hersek, Karadağ ve Makedonya'da işsizliğin azalmasında, başta Almanya olmak üzere AB ülkelerine göçün etkili olduğu tahmin ediliyor, zira yıl boyunca binlerce bölge insanının iş vizesi alarak AB'ye göç ettiği ve yerleştiği biliniyor.

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AB Batı Balkanlar göç Istihdam İşsizlik rakamları

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