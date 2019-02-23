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Batı Balkanlar'da şiddetli rüzgar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 13:18 | Son Güncelleme

Hırvatistan ve Bosna Hersek'te etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

SPLİT/MOSTAR (AA) - Batı Balkan ülkeleri Hırvatistan ve Bosna Hersek'te etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Hırvatistan Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, Dalmaçya kıyı şeridinde etkili olan şiddetli rüzgarın maddi hasara yol açtığı ve çok sayıda ağacın sökülmesine neden olduğu belirtildi.

Hırvatistan kıyılarında birçok yolun trafiğe kapatıldığı ifade edilen açıklamada, "Split'te saatte 176 kilometre hıza ulaşan rüzgarın şiddeti tarihte bir ilk." denildi.

Açıklamada, rüzgarın gün boyunca etkili olacağı da kaydedildi.

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde de çok sayıda ev ve iş yerinde maddi hasar oluşurken, rüzgarın şiddetiyle sökülen ağaçlar olumsuzlar yaşanmasına neden oldu.

Mostar yakınlarında bulunan Rodoc'ta, şiddetli rüzgar nedeniyle hareket halindeki bir kamyon devrilirken, reklam panoları ve çatılarda hasar tespit edildi.

Bosna Hersek'in Trebinje şehrinde ise çok sayıda çatı ve ağacın nehre savrulduğu gözlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Balkanlar Olumsuz hava rüzgar

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