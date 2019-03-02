Batı Balkanlar'daki siyasi kriz dalgasının son adresi: Arnavutluk

CİHAD ALİU - Avrupa Birliği (AB) ya da NATO üyeliği hedefinde ilerlemeye çalışırken bir yandan da ekonomik sorunlar ve siyasi krizlerle mücadele eden Batı Balkan ülkelerine son dönemde şiddetli protestolara ev sahipliği yapan Arnavutluk da katıldı.

Hükümet karşıtı gösterilere her geçen gün yenisinin eklendiği Arnavutluk'ta siyasi krizin ilk sinyalleri 2017'de verildi. O yılın şubat ayında başlayıp cumhurbaşkanı seçiminin yapıldığı nisan ayına kadar meclis çalışmalarını boykot eden muhalif milletvekillerinin çadırlı eylemi bugüne kadar süren olayların da adeta habercisi oldu.

İlk turu 19 Nisan'da adaysız yapılan cumhurbaşkanı seçimi, uzun süren müzakerelerin ardından dördüncü turun yapıldığı 27 Nisan'da dönemin meclis başkanı İlir Meta'nın seçilmesiyle sona erdi.

Aynı yıl 25 Haziran'da yapılan erken genel seçimde ise Başbakan Edi Rama liderliğindeki Sosyalist Parti (PS) ipi göğüsleyen taraf oldu ve Rama ikinci kez başbakanlık görevini üstlendi.

Hükümet 13 Eylül 2017'de güvenoyu aldı. "Rama 2" olarak nitelendirilen kabineyi zorlu bir dönemeç bekliyordu.