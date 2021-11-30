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Batı ile Rusya Arasındaki Ukrayna Gerginliği Sürüyor

30.11.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya lideri, ABD, İngiltere ve NATO yetkililerinin uyarıları sonrasında, Ukrayna sınırında “kırmızı çizgilerin” NATO tarafından geçilmesi halinde harekete geçmek zorunda kalacakları mesajını verdi

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırında “kırmızı çizgilerin” NATO tarafından geçilmesi halinde harekete geçmek zorunda kalacakları mesajını verdi.

Putin’in açıklamaları, bugün Amerikan ve İngiliz yetkililerin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından verilen uyarı mesajlarının ardından geldi.

Stoltenberg gazetecilere yaptığı açıklamada, “Rusya bir kez daha Ukrayna’nın bağımsızlığına karşı güç kullanırsa ağır bir bedel öder” ifadelerini kullandı.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için Letonya’ya giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, “Rusya’dan gerginliği tırmandıracak herhangi bir eylem Amerika için büyük endişe yaratır ve yinelenen herhangi bir saldırgan yaklaşım ciddi sonuçlar doğurur” dedi.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik politikasıyla ilgili nasıl bir adım atılacağı konusunda NATO müttefikleriyle görüşmelerinin ardından önümüzdeki günlerde ayrıntılı açıklama yapılacağını belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasında büyümeye devam eden gerginliğin, Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenecek iki günlük NATO zirvesinde masaya yatırılacak başlıca konular arasında olması bekleniyor.

Moskova’da bir yatırım forumunda konuşan Putin ise, Ukrayna topraklarında askeri konuşlanmanın artmasının, sınır bölgesinde gerginliği tetikleyeceği uyarısında bulundu.

NATO’nun, Rus yönetiminin Ukrayna’yla ilgili endişelerini görmezden gelmemesi gerektiğini savunan Rusya lideri Putin, “Ukrayna topraklarında bir tür saldırı sistemi oluşturulursa, Moskova’ya uçuş süresi 7 ila 10 dakika, hipersonik bir silah olması halindeyse beş dakika. Bir düşünün! Peki biz böyle bir senaryo karşısında ne yaparız? Biz de bizi tehdit eden unsura benzer bir karşılık oluştururuz ve bunu şu an bile yapabiliriz” şeklinde konuştu.

NATO’nun Rus yönetiminin uyarılarını gözardı ettiğini söyleyen Putin, Rusya’nın yeni yılda devreye girecek yeni bir hipersonik füzesiyi başarılı bir şekilde test ettiklerine dikkat çekti.

Ukrayna’da MK41 ya da Tomahawk füzelerinin kullanılması olasılığına karşı tepkisini dile getiren Putin, “Ukrayna’da bu tür tehditler oluşturulması bizim için kırmızı çizgidir. Umarım durum o noktaya gelmez. Umarım, hem her iki ülke için hem de tüm dünya için sağduyu ve sorumluluk öne çıkar” dedi.

NATO üyesi olma hedefindeki Ukrayna ile sınır komşusu Rusya arasında 2014 yılından bu yana gergin ilerleyen ikili ilişkiler son dönemlerde iki tarafın karşılıklı askeri hamleleri nedeniyle daha da riskli bir boyuta ulaştı.

Rusya, 2014 yılında Kırım’ı ilhakından bu yana Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara destek veriyor. Ukrayna yönetimine göre, bölgede çatışmalar sonucu şu ana kadar yaklaşık 14 bin kişi yaşamını yitirdi.

Rusya’nın bu yıl Mayıs ayında Ukrayna sınırında 2014 yılından bu yana en büyük askeri konuşlandırma girişiminin ardından Batılı ülkeler Rusya’yı bölgede tehdit unsuru oluşturmakla suçladı. Rus yetkililer ise, Rusya ordusunun bölgede saldırı hazırlığında olduğu yönündeki iddiaları reddediyor.

Son dönemlerde Rusya yakınlarındaki askeri hareketliliği arttıran NATO güçleri de Rus yetkililerin eleştirileriyle karşılaşıyor. Putin de bugün yaptığı açıklamada, NATO’nun Rusya sınırlarına yakın bölgelerde önceden planlanmamış tatbikatlar düzenlemesine tepki gösterdi.

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