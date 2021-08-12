Batı Karadeniz Aşırı Yağış: 6 Kişi Öldü, 1 Kişi Kayıp

Batı Karadeniz Bölgesi’nde üç gündür devam eden aşırı yağış; Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketlerine neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bölgede yağışlar hafta sonuna kadar sürecek.

Bu illerin dışında Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak’ta aşırı yağış ihtimaline karşı valilikler alarma geçti.

6 kişi öldü, 1 kişi kayıp

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da sel sularına kapılan altı kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

AFAD; 300’ü Bartın'da, 210’u Kastamonu'da, 131’i Sinop'ta olmak üzere sel sularından etkilenen 641 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

TSK helikopterleri de arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor

Arama-kurtarma çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) helikopterleri de destek veriyor. TSK’dan yapılan açıklamada altı helikopterin 304 kişiyi kurtardığı belirtildi.

Arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Son 24 saatte Ayancık’ta metrekareye 240 kilogram yağış düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ölçümlerine göre, selden etkilenen bölgelere son 24 saatte mevsim normallerinin çok üstünde yağış düştü. Kastamonu’nun Küre ilçesinde metrekareye 198 kilogram, Pınarbaşı ilçesinde metrekareye 167 kilogram yağış düşerken Sinop Ayancık’ta kaydedilen yağış miktarı metrekare başına 240,5 kilogram oldu.

Yağışların devam etmesi bekleniyor.

Prof. Kadıoğlu: ‘‘Nehir yatakları çevresindeki yapılaşmayı önümüzdeki iki yüz yılı gözeterek planlamamız şart’’

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Mikdat Kadıoğlu, yaşanan onca sel felaketine rağmen Türkiye’nin iklim değişikliğine uyum sağlama ve yapılaşma konusunda yeterli adımları atmadığını söyledi.

Profesör Kadıoğlu, ‘‘İklim değişikliği her zaman konuşuluyor ama buna nasıl uyum sağlayacağımız konusunda hiçbir çaba yok. Taşkın sahalarındaki nehir yatakları çevresindeki yapılaşmayı önümüzdeki iki yüz yılı gözeterek yeniden planlamamız şart. Bundan sonra da Karadeniz Bölgesi’nde dağ sağanaklarıyla karşı karşıya kalacağız. Havzanın suyu mutlaka denize ulaşmak zorunda. Nasıl önlem alacağız? Öncelikle dere yatağına ev yapmamak gerek. Köprülerin seviyesi yükseltilmeli. Dere yatağı çevresine nasıl ve ne şekilde ev yapılabileceği bir yönetmelikle belirlenmeli. Riskler mutlaka azaltılmalı’’ dedi.

