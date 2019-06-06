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Batı Karadeniz sahilleri güneyi aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 17:03 | Son Güncelleme

Düzce'nin Akçakoca ilçesinin 25 bin olan nüfusu bayram tatili dolayısıyla 5 katına çıktı

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Düzce'nin Akçakoca ilçesine gelenler adeta sahillere akın etti.

Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek için ilçeye çok sayıda yerli turist geldi. Yaklaşık 38 kilometrelik sahil şeridi ve mavi bayraklı 3 plaja sahip Akçakoca'nın en fazla rağbet gören plajı Çuhallı oldu.

Turistlerin ilçeye yoğun ilgisi güney sahillerini aratmazken, 25 bin kişilik ilçenin nüfusu yaklaşık 5 katına çıktı. Otel ve pansiyonlar da yüzde 100 dolulukla hizmet veriyor.

Akçakoca Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede tüm tesislerin dolduğunu söyledi.

Sezon başlangıcının bayram tatiline denk geldiğini ve bayram sonrasında da bu yoğunluğu beklediklerini vurgulayan Yemenici, "Geçen yıl sezonu 30 Haziran'da açmıştık fakat bu yıl havaların güzel gitmesi nedeniyle erken sezon açılışı oldu. Sezon çok iyi gidiyor ve umuyoruz bundan sonra da bu şekilde devam eder." dedi.

- "Güney sahillerini aratmıyor"

Akçakoca'nın büyük metropol kentlerin arasında yer aldığı için ilgi gördüğüne değinen Yemenici, şöyle konuştu:

"Güney sahilleri vatandaşların ve yurt dışından gelen turistlerin ilgisi nedeniyle tam kapasiteyle doldu. Vatandaşlar bu yüzden farklı alternatiflere yöneldi. Ulaşımı kolay olan ve geniş sahil bandı olan ilçemize ilgi arttı. Şu an sahillerimiz güney sahillerini aratmayacak dolulukta."

Bu arada, bölgedeki turizm yoğunluğu ve sahiller, drone ile de havadan görüntülendi.

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Akçakoca drone Düzce sahil

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