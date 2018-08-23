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Batı Karadeniz sahillerinde bayram bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 13:48 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz'de Kurban Bayramı dolayısıyla tatilciler plajları doldurdu - Akçakoca Turizm Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici: - "Bayram tatili boyunca ilçede bir turizm hareketliliği görülüyor. Bayram sonrasında ise bu kadar olmasa da eylül ayının 15'ine kadar hareketliliğin devam edeceğini düşünüyoruz"

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Düzce'nin Akçakoca ilçesi sahillerinde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Yaklaşık 38 kilometre kumsalı, 3 mavi bayraklı plajı ile bölgenin en önemli turizm alanlarından biri olan Akçakoca'da sıcak havadan bunalan turistler, sahillere akın etti.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar denizde yüzüp kumsalda güneşleniyor.

Kentte turizm anlamında güzel bir bayram geçirildiğini anlatan Akçakoca Turizm Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici, otellerde doluluğun yüzde yüz seviyesinde olduğunu söyledi.

Bayram tatili boyunca yoğunluğun devam etmesini beklediklerini belirten Yemenici, "Bayram tatili boyunca ilçede bir turizm hareketliliği görülüyor. Bayram sonrasında ise bu kadar olmasa da eylül ayının 15'ine kadar hareketliliğin devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Bu yıl sezonun iyi geçtiğine değinen Yemenici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Akçakoca, İstanbul ve Ankara arasında, ulaşımı kolay bir mevkide bulunuyor. Bu açıdan özellikle günübirlik tatilcilerin tercihleri arasında yer alıyor. Sezon genel manada iyi geçiyor ve böyle devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bölgeye gelen turistler de bizler de bu durumdan oldukça memnunuz."

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Akçakoca turizm

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