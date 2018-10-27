HABER

Batı Karadeniz yaylaları beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 12:13 | Son Güncelleme

Doğal güzellikleriyle ünlü ​Kardüz, Derebalık, Pürenli, Hera, Balıklı ve Çiçekli yaylalarında, kar yağışının ardından eşsiz görüntüler oluştu

Batı Karadeniz'in doğal güzellikleriyle ünlü ​Kardüz, Derebalık, Pürenli, Hera, Balıklı ve Çiçekli yaylaları, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası yaylalar adeta "beyaz gelinlik" giydi.

Yaylalar, eşsiz manzarayı yakından görmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğrarken, macera sever off-road tutkunları, henüz araç geçmemiş yolları açarak yaylalar arasında mevsimin ilk karının keyfini çıkardı.

Karla kaplı yaylalar, havadan karpostallık görüntüler oluşturuyor.

PARTNERGüzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleri ile efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
'Kartal yuvası' İshak Paşa Sarayı beyaza büründü'Kartal yuvası' İshak Paşa Sarayı beyaza büründü
Pendik'te tersane komutanlığında yangın Pendik'te tersane komutanlığında yangın 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce kar yağışı yayla

En Çok Okunan Haberler

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık!

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 21 ilin valisi görevden alındı

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahkeme bu itirafla buz kesti: Babama iftira attım!

Mahkeme bu itirafla buz kesti: Babama iftira attım!

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Tersane Komutanlığında yangın!

İstanbul Tersane Komutanlığında yangın!

Foça, 29 Ekim coşkusuna hazır

Foça, 29 Ekim coşkusuna hazır

Giresun'da facia! Tonlarca taşın altında kaldı

Giresun'da facia! Tonlarca taşın altında kaldı

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.