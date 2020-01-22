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  4. Batı Karadeniz'de avlanan hamsi umut oldu

Batı Karadeniz'de avlanan hamsi umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle Batı Karadeniz'de avlanan hamsi balıkçı tezgahlarını doldurdu.

KARADENİZ'de, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle Batı Karadeniz'de avlanan hamsi balıkçı tezgahlarını doldurdu. Kilogramı 7-10 TL arasında satılan hamsinin soğuk hava ile birlikte irileşip yağlandığı ve daha lezzetli hale geldiği belirtildi.
Karadeniz'de, 1 Eylül'de denizlerde yasağın sona ermesiyle başlayan av sezonunda hamsi, istavrit ve mezgitte bolluk yaşanırken, palamut ise az avlandı. Ancak hamsi avı deniz suyu sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ile birlikte yaklaşık bir ay önce durdu. Doğu ve Orta Karadeniz'de avlanan hamsi miktarı neredeyse biterken iki hafta önce hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Batı Karadeniz'de hamsi avı başladı. Avlanan hamsi miktarının bol olması nedeniyle kilogram fiyatı 5 TL'ye kadar düştü. Ancak bu hafta denizde fırtına olması nedeniyle av miktarı kısmen düştü. Samsun'da balıkçı tezgahlarında ise Batı Karadeniz'de avlanan hamsi kilogramı 7-10 TL'den satışa sunuluyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yağlanan ve irileşen hamsinin daha lezzetli hale geldiği belirtildi.
'BARTIN AÇIKLARINDA AVLANIYOR'
20 yıldır balıkçılık yapan Ayhan Liman, hava sıcaklıklarının düşmesinin hamsi avını olumlu etkilediğini belirterek "Hava sıcaklıkları düşmeyince Doğu ve Orta Karadeniz'de hamsi avı bitmişti. Tam sezonu kapattık diye üzülürken havalar soğudu ve Bartın açıklarında Batı Karadeniz'de hamsi avı yeniden başlandı. Hamsi sürüleri şuan Batı Karadeniz'de bulunuyor. Tekneler hamsi avı yapabiliyorlar. Ancak şu sıralar denizde fırtına olduğu için pek açılamıyorlar. Biraz avlanan balık miktarı düştü ama fırtınanın bitmesiyle birlikte yeniden yoğunlaşır. Yine fiyatlar 5 liraya düşer diye tahmin ediyoruz. Ayrıca hamsi soğuk hava ile birlikte iyice yağlandı ve iri halde. Tam lezzetli halinde şuan. Hamsi tüketmenin tam zamanı. Sezonu kapattık derken hamsi hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü yeniden güldürdü" diye konuştu. Öte yandan istavrit ve mezgit kilosu 10, barbun 15, levrek ve çupra 25 TL'den balıkçı tezgahlarında satılıyor.

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