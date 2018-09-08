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Batı Karadeniz'de balık bolluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 18:27 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçılar bol balık avlayarak limana dönüyor - Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Limanda şu günlerde güzel hareketlilik var. Gırgır ve trol avcıları ciddi oranda barbun, mezgit ve istavrit avlamaktadır. Bunlar da tezgah fiyatlarına ciddi oranda yansıyor"

Batı Karadeniz'in en önemli liman kenti olan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, balık bolluğu yaşanıyor.

Sabahın erken saatlerinde gırgır ve trol tekneleri ile Karadeniz'e açılan balıkçılar, bol miktarda avladıkları barbun, mezgit ve istavrit ile limana dönüyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de beklenen bolluğun yaşandığını söyledi.

Batı Karadeniz'de balıkçıların yüzünün güldüğünü aktaran Karakaş, şöyle konuştu:

"Limanda şu günlerde güzel hareketlilik var. Gırgır ve trol avcıları ciddi oranda barbun, mezgit ve istavrit avlamaktadır. Bunlar da tezgah fiyatlarına ciddi oranda yansıyor. Diğer balıkların da durumu çok iyi. Palamudun fiyatı 5 lira ve 8-10 lira arasında değişiyor. Hava şartlarına bağlı olarak fiyatlarda 1-2 liralık değişim olabilir. Ciddi oran da balık popülasyonu var. Bu durum tezgahlarda kendini hissettirmeye başladı."

Limandaki balık hareketliliğinin ekonomiye katkı sağladığını ifade eden Karakaş, "Şu an da limanda 4 misafir teknemiz bulunmaktadır. Gelen teknelerimiz tüm alışverişlerini Akçakoca'dan yapmaktadır. Balık olunca tuttukları balıkları satıp paralarını Akçakoca'da harcayabiliyorlar. Yani gelen balıkçılarımızın Akçakoca esnafını da çok ciddi bir katkıları var." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce Akçakoca balık bolluğu

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