"Batı Karadeniz'de kısa vadede deprem beklemiyoruz"

Deprem araştırmaları alanında 12 yıldır çalışma yaptığını, merkezin ise Batı Karadeniz özelinde çalışarak tüm Türkiye'ye hizmet verdiğini anlatan Ateş, "Bu bölgeden Kuzey Anadolu Fay Hattı geçmektedir. Bu hat, Marmara açıklarından başlayıp Van'dan İran'a uzanır, geniş ve uzun bir hattır. Arada parçacıklar vardır, bir bütün içerisinde bazı noktalara ayrılır, ana hat üzerindedir. Türkiye'deki depremlerin çoğunluğu da bu hat üzerinde meydana gelmektedir." diye konuştu.

TAYYİB HOŞBAŞ - Düzce Üniversitesi (DÜ) Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Ateş, Batı Karadeniz'de kısa vadede deprem beklemediklerini belirterek, "Bundan sonra deprem olacaksa bu bölgede doğuya doğru kayacaktır, Bolu Dağı Tüneli çıkışındaki bölgeye kayacaktır. Bundan sonraki depremleri o tarafta bekliyoruz." dedi.

Batı Karadeniz'in de aktif bir bölgenin üzerinde olduğuna dikkati çeken Ateş, şöyle devam etti:

"İbn-i Haldun'un dediği gibi 'Coğrafya kaderdir.' Maalesef bu bölge, dünyanın en aktif kuşağı üzerindedir. Genelde Türkiye'de oluşan depremlerin çoğunluğu Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda olmuştur. 1967'de Adapazarı ve Akyazı depremi, 1944'te Burdur depremi, 1957'de Abant depremi, 1944'te Gerede depremi, 1944 ve 1999'da Düzce depremi, 1943'te Adapazarı-Hendek depremi olmuş. Demek ki bu bölge deprem etkisinde olan bir bölgedir. Bunun sebebi de bölgenin tektonik yapısıdır. Bu hareketlilik devam edecektir."

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- "Fay hattında hareketlilik devam ediyor"

Fay hattında hareketliliğin devam ettiğini dile getiren Ateş, "Bölgede hareketlilik devam ettiği sürece bu sarsıntı ve depremleri yaşayacağız. Bazen merkezimizde, bazen sağ ve solumuzda olacak ama hep bu bölgede olacak. Şöyle bir şey düşünülmesin; 'Bir yerde deprem oldu, bitti. Bir daha oraya deprem gelmeyecek.' Bu izlenim çok yanlış. Bir yerde deprem olmuşsa o bölgede kesinlikle bir daha deprem olacaktır. Bunun bir dönüşüm periyodu var. Bu enerji biriktiği zaman o bölgede aynı şekilde deprem olacaktır." ifadelerini kullandı.