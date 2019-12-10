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Batı Karadeniz'de palamut sezonu kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 15:07 | Son Güncelleme

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Palamut artık olmayacak. Zaten mevsimi de geçti. Bu sene küresel ısınma nedeniyle yumurtasını dökemedi"

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek büyük umutlarla denize açılan balıkçılar, bu yıl palamutta umduğunu bulamadı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl balıkçılar için palamut sezonunun iyi geçmediğini söyledi.

Palamut olmadan sezonun bittiğini belirten Karakaş, "Palamut artık olmayacak. Zaten mevsimi de geçti. Bu sene küresel ısınma nedeniyle yumurtasını dökemedi. Yumurtasını bırakmayınca, yavru olmayınca balık da olmuyor. Bu saatten sonra da olmayacak." diye konuştu.

Karakaş, bu yıl genel olarak hamsi, istavrit, barbun ile sezonun geçirileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakoca Düzce Palamut sezonu kapandı

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