Batı Karadeniz’de yazdan kalma günler yaşanıyor

Batı Karadeniz bölgesinde havaların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle vatandaşlar güneşin keyfini çıkarıyorlar.
Akçakoca’da 20 derece sıcaklıkta güneşin keyfini çıkaran vatandaşlar, sahilde uçuşan martılara ekmek atarak vakit geçirirken, birçok vatandaş çocuklarıyla birlikte park ve bahçeleri doldurdu.
Çocuklarını parklarda eğlendiren vatandaşlar havanın keyfini yaşarken, bazı vatandaşlar ise olta avı yaparak balık tutmanın keyfini çıkardılar.
Esnaflar havanın ısınmasıyla işlerinde artış yaşadıklarını belirterek memnuniyetlerini belirttiler.
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