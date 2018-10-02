Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan gün batımı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bölgenin önemli turistik alanlarının başında gelen ve "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da, gün batımı sırasında kıyı balıkçılarının telaşları renkli görüntülere sahne oldu.
Ekim ayında güneşin kızıllığı ile bütünleşen Karadeniz'de objektiflere yansıyan görüntülerde eşsiz manzaralar yer alırken, balıkçıların denizdeki görüntüsü ve güneş ile bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturdu.
Liman çevresinde yürüyüş yaparak gün batımının keyfini yaşayan yerli ve yabancı turistlerin, bu anı cep telefonları ile ölümsüzleştirdikleri gözlendi.
Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)
İstanbul Bakırköy'de araçla kalabalığın arasına daldı!
Dünya bu olayı konuşuyor... FBI zanlıya yüzüyle iPhone X kilidini açtırdı!
Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü
Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı
Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar
Kastamonu'da iğrenç olay! 78 yaşındaki sapık kendini böyle savundu
Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...
CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Tunç Soyer mi, Kamil Okyay Sındır mı?
Başkan Adil Tek açıkladı: Küresel ısınma Akdeniz'de tropikal fırtınaları artıracak
Sperm kalitesini artırmak mümkün mü? Sperm kalitesini artıran besinler neler?
Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum