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Batı Karadenizli balıkçılar palamutla sevindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 17:35 | Son Güncelleme

Batı Karadenizli balıkçılar palamutla sevindi

Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde denize açılan balıkçılar, bol miktarda palamutla döndü.

Sabahın erken saatlerinde Alaplı Balıkçı Barınağı'ndan Karadeniz'e açılan balıkçı gırgırlarının ağlarına bol miktarda palamut takıldı.

Daha sonra getirilerek limanda ve balıkçı tezgahlarında satılan balıklar yoğun ilgi gördü.

Balıkçı Tuncay Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün önce sona eren av yasağının ardından bu sabah saatlerinde Karadeniz'e açıldıklarını söyledi.

Karadeniz'de bol miktarda palamut avladıklarını ifade eden Yazgan, şöyle konuştu:

"Av yasağının sona ermesiyle sandallar ve gırgırlar sabahın erken saatlerinde Karadeniz'e açıldı. Bugünün kısmetine bol miktarda palamutla barınağa geri döndük. Bu sezon Karadeniz'de bol miktarda palamut var. Bu da tezgahlara ucuz palamut olarak yansıyor. Hamsi şu anda Marmara'dan çıkıyor. Havaların soğumasıyla hamsi de bollaşacaktır."

Palamutun tanesi 7,5 lira, hamsi ve mezgit ise kilosu 15 liradan tezgahlarda alıcı buluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alaplı Av yasağı deniz palamut Zonguldak

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