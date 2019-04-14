Batı Karadeniz'de balıkçılar, balıkçılık av sezonunun endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için yarın sona ermesi nedeniyle "paydos" dedi.

Bölgenin en önemli ve büyük balıkçı limanına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, yıpranan ağ ve malzemelerinin bakımını yapmaya başladı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, trol ve gırgır ağlarıyla yapılan avcılığın bittiğini, kıyı balıkçılığının devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bir can kaybı yaşamadık çok şükür, kötü bir sezon geçirmedik. Artık av yasağı başladı. 4 buçuk aylık yasak sürecinde trol ve gırgırlar kendini bakıma aldılar. Daha doğrusu istirahate çekildiler. Kıyı balıkçıları avlanmaya devam edecektir. Bununla ilgili bir yasak söz konusu değil, tabii bunlara tür ve çeşit yasakları vardır. İyi bir sezon geçirdik çok şükür. Hayırlısıyla sezon sonuna geldik."

Balık fiyatlarına da değinen Karakaş, "Bundan sonra kültür balıkları satılacaktır. Diğer balıklardan barbun, mezgit, iskorpit, istavrit gibi balıklar olacaktır. Tabii bunlar kıyı balıkçılardan avlanan balıklar olacaktır. Bunların da fiyatları düşük olmaz. Az miktarda çıktığı için piyasayı doyurmayacağı için tezgah fiyatlarını olumsuz etkileyecektir. Fiyatları yüksek olacaktır." ifadesini kullandı.

