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Batı Kudüs'te Netanyahu'ya destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 22:08 | Son Güncelleme

Batı Kudüs'te Netanyahu'ya destek gösterisi

KUDÜS (AA) – İsrail'de koalisyon hükümetinin kurulması için Meclise tanınan sürenin sona ermesine saatler kala Batı Kudüs'te bir grup İsrailli, başı yolsuzluk dosyalarıyla dertte olan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya destek gösterisi düzenledi.

Batı Kudüs'te yer alan İsrail Meclisi yakınında toplanan az sayıda kişi Başbakan Netanyahu'ya destek sloganları attı.

Göstericiler, "Netanyahu'nun askeriyiz", "Ölümüne Netanyahu", "İsrail Başsavcısı hukuku mahvediyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Netanyahu'ya destek gösterisinin koalisyon hükümetini kurması için İsrail Meclisine tanınan sürenin sona ermesine saatler kala düzenlenmesi dikkati çekti.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit’in yolsuzluk dosyaları nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verdiği ve koalisyon hükümetini kurmakta başarısız olan Netanyahu'ya destek amacıyla düzenlenen gösteriye katılımın düşük olduğu görüldü.

Gösteriye katılan Dedi Zurabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail yargısı ve basının uzun yıllardır siyaset sahnesinden silmek için Netanyahu'nun peşinde olduğunu iddia etti.

Netanyahu hakkında dava açılması kararını da eleştiren Zurabi, "Netanyahu'yu seçimle yenemedikleri için şimdi onu bu davayla devirmeye çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Zurabi, Netanyahu'nun koalisyon hükümetini kurmak için elinden gelen bütün çabayı sarf ettiğini ancak rakibi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ve ortağı Yair Lapid’in tutumu nedeniyle hükümetin kurulamadığını ileri sürdü.

Gösteriye katılan Moshik Kovarsky ise Netanyahu hakkındaki iddianamenin "düzmece" olduğunu ve İsrail Başbakanı'na yargı eliyle "darbe" yapılması için milyonlarca şekel para harcandığını öne sürdü.

Kovarsky, İsrail'de neredeyse kesinleşen yeni erken seçimde seçmenlerin Netanyahu'nun liderliğinde koalisyon hükümetinin kurulması için gerekli desteği göstereceğine inandığını ifade etti.

- İsrail'deki koalisyon krizi

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan ve hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için yeterli çoğunluğu sağlayamadığı son erken seçimleri Mavi-Beyaz önde tamamlamış, Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ise ikinci olmuştu.

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirilen Netanyahu, yeterli desteği bulamadığı için görevi iade etmişti.

Netanyahu'nun başarısız olmasının ardından Rivlin, görevi Gantz'a vermiş, o da koalisyon hükümetini kuramamıştı.

Bu gelişme üzerine Rivlin, 21 Kasım'da hükümeti kurma görevini yasalar gereği İsrail Meclisine vermişti.

İsrail Meclisi bugün yerel saatle 23.59'a kadar koalisyon hükümetini kuracak bir milletvekilinin ismi üzerinde anlaşamazsa ülkede yeniden erken seçime gidilecek.

İsrail'de koalisyon hükümetinin güvenoyu alabilmesi için 120 sandalyeli Mecliste 61 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu israil

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