Batı Kudüs'te Netanyahu'ya destek gösterisi

Gösteriye katılan Dedi Zurabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail yargısı ve basının uzun yıllardır siyaset sahnesinden silmek için Netanyahu'nun peşinde olduğunu iddia etti.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit’in yolsuzluk dosyaları nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verdiği ve koalisyon hükümetini kurmakta başarısız olan Netanyahu'ya destek amacıyla düzenlenen gösteriye katılımın düşük olduğu görüldü.

KUDÜS (AA) – İsrail'de koalisyon hükümetinin kurulması için Meclise tanınan sürenin sona ermesine saatler kala Batı Kudüs'te bir grup İsrailli, başı yolsuzluk dosyalarıyla dertte olan Başbakan Binyamin Netanyahu'ya destek gösterisi düzenledi.

Netanyahu hakkında dava açılması kararını da eleştiren Zurabi, "Netanyahu'yu seçimle yenemedikleri için şimdi onu bu davayla devirmeye çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Zurabi, Netanyahu'nun koalisyon hükümetini kurmak için elinden gelen bütün çabayı sarf ettiğini ancak rakibi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ve ortağı Yair Lapid’in tutumu nedeniyle hükümetin kurulamadığını ileri sürdü.

Gösteriye katılan Moshik Kovarsky ise Netanyahu hakkındaki iddianamenin "düzmece" olduğunu ve İsrail Başbakanı'na yargı eliyle "darbe" yapılması için milyonlarca şekel para harcandığını öne sürdü.

Kovarsky, İsrail'de neredeyse kesinleşen yeni erken seçimde seçmenlerin Netanyahu'nun liderliğinde koalisyon hükümetinin kurulması için gerekli desteği göstereceğine inandığını ifade etti.

- İsrail'deki koalisyon krizi

İsrail'de 17 Eylül'de yapılan ve hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için yeterli çoğunluğu sağlayamadığı son erken seçimleri Mavi-Beyaz önde tamamlamış, Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ise ikinci olmuştu.