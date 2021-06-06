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Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü öldürür mü ve bulaşıcı mı? İşte belirtileri...

06.06.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinin sürdüğü şu günlerde Batı Nil virüsü nedir sorusu merak ediliyor. Yaklaşık olarak bir yıldır İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tarafından ölü kuşlar üzerinde yürütülmekte olan çalışmada 24 karga ve 12 saksağanı incelendi. Yapılan kritik çalışmada 36 kuşta ve 8 kargada ve 1 saksağanda Batı Nil Virüsü’ne rastlanıldı. Peki Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü öldürür mü ve bulaşıcı mı? İşte belirtileri...

Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü öldürür mü ve bulaşıcı mı? İşte belirtileri...

Vatandaşlar Batı Nil virüsü nedir sorusunu merak edip araştırmaya koyuldu. Bir yıldır İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tarafından ölü kuşlar üzerinde yürütülen bir araştırmada 24 karga ve 12 saksağan incelendi ve çalışma sonucunda 36 kuşta ve 8 kargada ve 1 saksağanda Batı Nil Virüsü’ne rastlanıldı. Peki Batı Nil Virüsü nedir?

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR? BATI NİL VİRÜSÜ BULAŞICI MI?

Geçtiğimiz yıldan bu yana etkisini devam ettiren koronavirüsün sonrasında yeni tür bir virüs daha gündeme geldi. İstanbul'da ölü kuşlar üzerinde yapılan bir çalışmada onlarca kuş incelendi ve kuşlarda kan yoluyla bulaşan Batı Nil Virüsü'ne rastlandı. Uzmanlar ölü kuşlarla temas edilmemesini söyleyip, hastalık bulaşabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Söz konusu hastalık Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu etkeni taşıyan sivrisineklerin sokması ile insanlara bulaşan viral bir hastalıktır, yani bulaşıcıdır. Hastalığın etkeni olan virüs, Flaviviridaeailesinin Flavivirüs cinsinde yer almaktadır.

BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Batı Nil Virüsü'nün kuluçka süresi 3-14 gündür. Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık %80’inde herhangi bir belirti görülmezken, hastaların yaklaşık %20’sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, halsizlik, iştahsızlık ve ciltte döküntü görülmektedir. Yaklaşık bir haftada iyileşme beklenmektedir. Hastalığın daha ağır ve ciddi klinik formu olan nöroinvaziv formunun gelişme olasılığı ise %1’den düşüktür. Nöroinvaziv formda ensefalit, menenjit, meningoensefalit, akut flask paralizi, myelit, diğer akut santral ya da periferal nörolojik disfonksiyon bulguları görülmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
virüs
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