Batı, Rusya'ya karşı takınılacak tavrı tartışıyor

Olası yaptırımlardan biri Kuzey Akım 2 projesinin durdurulması.Muhalif Rus siyasetçi Aleksey Navalni'nin zehirlendiğinin ortaya çıkmasının ardından, Batı ülkeleri arasında Rusya'ya karşı olası yaptırımlar ile ilgili olarak henüz görüş birliğine varılmış değil. Navalni'nin tedavisine ev sahipliği yapan Almanya'nın NATO müttefiklerini zehirlenme ile ilgili bilgilendirmesinin ve bu olayın olası sonuçları ile ilgili görüş alışverişinde bulunmasının ardından ilk tepki Washington'dan geldi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, cuma günü düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Henüz bize bir kanıt ulaşmadı ama konuyla ilgileneceğim" ifadesini kullandı. Açıklamasının devamında "Bunun trajik, korkunç ve yaşanmaması gereken bir olay olduğunu düşünüyorum" diyen Trump, Almanya'nın, Navalni'nin zehirlendiğini duyurduğunu ve "bu doğru ise çok öfkeleneceğini" dile getirdi. Olayın olası sonuçlarına dair herhangi bir ifadede bulunmayan Trump, "kendisinin, Rusya'ya karşı herhangi başka birinden çok daha sert olduğunu", ancak şu an ABD ile Rusya arasında yürütülen nükleer silahların denetimi konusundaki müzakerelerin, diğer tüm konulardan daha büyük bir önem arz ettiğini dile getirdi.