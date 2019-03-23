Ülkesinin Batı Sahra sorununda, referanduma dayalı herhangi bir çözümü ve bağımsızlık seçeceğini kabul etmediğini vurgulayan Burita, bunun BM Güvenlik Konseyi'nin tutumuyla da uzlaştığını söyledi.

Burita, bu çözümün kendi geleceğini tayin (self-determinasyon) hakkıyla da uyumlu olduğuna dikkati çekerek, görüşmelerde bölge halkının kendi kaderini tayin hakkına da odaklanıldığını bildirdi.

"Batı Sahra sorunu için özerk yönetim önerisi, gerçekçi bir çözüm." diyen Burita, Batı Sahra sorunuyla ilgili üretilen yapay sorunların kalıcı bir şekilde çözülmesini sağladığını dile getirdi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesinin Batı Sahra sorunu için sunduğu özerk yönetim önerisinin, "gerçekçi bir çözüm" olduğunu belirtti.

Köhler'in ara buluculuğunda dün başlayan Batı Sahra sorununa yönelik çözüm arayışları kapsamındaki "yuvarlak masa toplantısının" ikinci turunda da bir sonuca ulaşılamamıştı.

Köhler, görüşmelere ilişkin dün düzenlediği basın toplantısında, çözüm arayışlarının hiç kolay olmadığına işaret ederek, "Heyetlerin önünde yapmaları gereken daha çok iş var. Kimse hızlı bir sonuç beklemesin." ifadesini kullanmıştı.

Taraflar arasındaki anlaşmazlıklara dikkati çeken Köhler, "Görüşmelerde ilerleme sağlanması ve gerekli güvenin inşası için samimi çabalara ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulunmuştu.

- 6 yıl sonra ikinci buluşma

Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Horst Köhler'in ev sahipliği yaptığı görüşmelerde Fas, Polisario Cephesi, Cezayir ve Moritanya'dan heyetler bir araya geldi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Polisario Cephesi Ulusal Sekreterliği üyesi Kathri Adbouh, Cezayir Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ve Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Ould Şeyh Ahmed, "yuvarlak masa toplantısında" heyetlere başkanlık yaptı.