HABER

Batı Şeria'da İsrail şiddeti devam ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 27.01.2019 15:12 | Son Güncelleme

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir yola kontrol noktası kurulmasına tepki gösteren Filistinlilere müdahale ederek 1 kişiyi plastik mermiyle yaraladı. Filistinliler, Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya beldesinin girişine kontrol noktası kuran İsrail güçlerine tepki gösterdi.

İsrail askerleri, Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, belde sakinleri de İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdi. Bir gösterici, atılan gaz kapsülünü geri fırlattı.

İsrail güçleri şiddetine devam ediyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir yola kontrol noktası kurulmasına tepki gösteren Filistinlilere müdahale ederek 1 kişiyi plastik mermiyle yaraladı.
Filistinliler, Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya beldesinin girişine kontrol noktası kuran İsrail güçlerine tepki gösterdi.
İsrail askerleri, Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, belde sakinleri de İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdi.
Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin müdahalesinde 1 Filistinli ayağından plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

EL-MUĞİR'E GİDEN YOLLARA KONTROL NOKTALARI KURULDU

EL-MUĞİR'E GİDEN YOLLARA KONTROL NOKTALARI KURULDU
Öte yandan İsrail güçleri, dün Yahudi yerleşimcilerin saldırısına maruz kalan El-Muğir beldesine giden yollara çok sayıda kontrol noktası kurdu.
Dün bir grup Yahudi yerleşimci El-Muğir beldesine baskın düzenleyerek, köy sakinlerinin üzerine gerçek mermiyle ateş açmıştı. Bunun ardından bölgeye gelen İsrail askerleri de Yahudi yerleşimcileri önlemek yerine baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.
Filistin Sağlık Bakanlığı gerçek mermiyle vurulan 4 çocuk babası Hamdi Taleb Na'asan'ın şehit olduğunu ve 20 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Filistin

En Çok Okunan Haberler

Atatürk sorusuna joker kullanınca...

Atatürk sorusuna joker kullanınca...

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'da! Transferi açıkladılar

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'da! Transferi açıkladılar

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Okul saatleriyle ilgili çok önemli açıklama: Değişebilir

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

CHP'de İzmir adayı olarak MYK'ya sunulan isim belli oldu

CHP'de İzmir adayı olarak MYK'ya sunulan isim belli oldu

Türkiye'nin yeni kabusu: 'Risk devam ediyor' uyarısı

Türkiye'nin yeni kabusu: 'Risk devam ediyor' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Maduro'dan Trump'a karşı hamle!

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Domuz gribi kabusu geri döndü! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk kızı Osman Delibaş Rusya'da buzlu suda 1 saat kalarak dünya rekoru kırdı

Rus askerlerini eğiten Türk kızından dünya rekoru!

Taht gitti, evlilik bitti

Taht gitti, evlilik bitti

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 11'inci haftasında sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 11'inci haftasında sokaklarda

Filipinler'de kiliseye bombalı saldırı! 19 ölü, 48 yaralı

Filipinler'de kiliseye bombalı saldırı! 19 ölü, 48 yaralı

Brezilya'da çöken maden atık barajıda ölü sayısı 34'e yükseldi

Brezilya'da çöken maden atık barajıda ölü sayısı 34'e yükseldi

Venezuela'daki Amerikalı diplomatlar ülkelerine döndü

Dünyanın gözü orada! Ülkeden ayrıldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.