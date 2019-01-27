Batı Şeria'da İsrail şiddeti devam ediyor

İsrail askerleri, Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, belde sakinleri de İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdi. Bir gösterici, atılan gaz kapsülünü geri fırlattı.

İsrail güçleri şiddetine devam ediyor

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir yola kontrol noktası kurulmasına tepki gösteren Filistinlilere müdahale ederek 1 kişiyi plastik mermiyle yaraladı.

Filistinliler, Ramallah'ın kuzeyindeki Turmusaya beldesinin girişine kontrol noktası kuran İsrail güçlerine tepki gösterdi.

İsrail askerleri, Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, belde sakinleri de İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdi.

Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin müdahalesinde 1 Filistinli ayağından plastik mermiyle yaralandı, çok sayıda kişi de atılan gazdan etkilendi.

EL-MUĞİR'E GİDEN YOLLARA KONTROL NOKTALARI KURULDU Öte yandan İsrail güçleri, dün Yahudi yerleşimcilerin saldırısına maruz kalan El-Muğir beldesine giden yollara çok sayıda kontrol noktası kurdu.

Dün bir grup Yahudi yerleşimci El-Muğir beldesine baskın düzenleyerek, köy sakinlerinin üzerine gerçek mermiyle ateş açmıştı. Bunun ardından bölgeye gelen İsrail askerleri de Yahudi yerleşimcileri önlemek yerine baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.