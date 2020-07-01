Batı Şeria: İsrail neden Filistin topraklarını ilhak etmek istiyor?

Kısa bir sürede Batı Şeria'nın her tarafına yerleştiler. İsrail geleceğini güvence altına almak için bazı bölgeleri elinde tutmak istiyor. Yahudilerin atalarının toprağına dönmeye hakkı olduğunu söylüyor. Ama, yerleşimler uluslararası yasalara göre yasa dışı. Batı Şeria'nın günümüzdeki haritasına bakalım. Bazıları bloklar halinde bazıları izole ücra köşelerde şaşırtıcı bir yerleşim yığını görülüyor. Yerleşimcilerin güvenliğini sağlamak için tel örgüler, yollar ve kontrol noktaları bulunuyor. Eğer gelecekte buraya bir Filistin kurulması farz ediliyorsa, gün geçtikçe bu daha zor hayata geçirilir olacak. İsrail'in şimdiye kadar yapmadığı tek bir şey kalmıştı: Batı Şeria'yı ilhak etmek. Yani, yerleşimleri askeri işgalin bir parçası olarak değil de İsrail'in resmi bir parçası haline getirmek. İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'yı ilhak planını erteleyebilirim 1967 Arap-İsrail Savaşı: Orta Doğu'yu sarsan 6 gün
Kısa bir sürede Batı Şeria'nın her tarafına yerleştiler.
İsrail geleceğini güvence altına almak için bazı bölgeleri elinde tutmak istiyor.
Yahudilerin atalarının toprağına dönmeye hakkı olduğunu söylüyor. Ama, yerleşimler uluslararası yasalara göre yasa dışı.
Batı Şeria'nın günümüzdeki haritasına bakalım. Bazıları bloklar halinde bazıları izole ücra köşelerde şaşırtıcı bir yerleşim yığını görülüyor.
Yerleşimcilerin güvenliğini sağlamak için tel örgüler, yollar ve kontrol noktaları bulunuyor.
Eğer gelecekte buraya bir Filistin kurulması farz ediliyorsa, gün geçtikçe bu daha zor hayata geçirilir olacak.
İsrail'in şimdiye kadar yapmadığı tek bir şey kalmıştı: Batı Şeria'yı ilhak etmek.
Yani, yerleşimleri askeri işgalin bir parçası olarak değil de İsrail'in resmi bir parçası haline getirmek.
İsrail Başbakanı Netanyahu: Batı Şeria'yı ilhak planını erteleyebilirim
1967 Arap-İsrail Savaşı: Orta Doğu'yu sarsan 6 gün