Batı Şeria: İsrail neden Filistin topraklarını ilhak etmek istiyor?

İsrail ile Ürdün nehri arasında tepelerle dolu Batı Şeria, İsrail ile Filistinliler arasındaki derin ayrışmanın merkezinde yer alıyor. İsrail'de koalisyon ortakları henüz anlaşamamış olsa da Başbakan Netanyahu, Batı Şeria'yı ilhak planında kararlı. Peki, İsrail neden şimdi Batı Şeria'yı ilhak etmek istiyor? BBC'den Paul Adams'ın anlatımıyla.

İsrail ile Ürdün nehri arasında tepelerle dolu Batı Şeria, İsrail ile Filistinliler arasındaki derin ayrışmanın merkezinde yer alıyor.

1967'deki Orta Doğu savaşından bu yana İsrail işgali altında. Öncesinde Ürdün, daha öncesinde İngilizler, ondan da önce Osmanlıların kontrolündeydi.

Ama yüzyıllardır, şu an sayıları 3 milyonu bulan Filistinli Araplara ev sahipliği yapıyor. Ve çoğu insan tarafından müstakbel bir Filistin devletinin kalbi olarak görülüyor.

1967'deki savaşı izleyen yıllarda İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'ya taşınmaya başladılar.

Bazıları bunu, Tevrat'ta yazan 'kutsal vatanlarına dönüş' olarak görüyorlardı.

Yavaş yavaş başlayan bu yerleşim 1980'lerin ortasından sonra büyük sayılara ulaştı.