Batı Şeria'da Bahreyn Çalıştayı protestosu

Batı Şeria'da yüzlerce Filistinli, ABD iş birliğiyle yarın Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan "Refah için Barış" adlı ekonomi çalıştayını protesto etti.

Bahreyn Çalıştayı'nı ve ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" protseto etmek için Ramallah'taki Manara Meydanı'nda toplanan Filistinliler, "Refah için Barış" çalıştayını kınayan pankartlar açtı ve çalıştayı "boykot" çağrısıda bulundu.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) Genel Sekreter Yardımcısı Kays Abdulkerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bahreyn Çalıştayı, ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planına ekonomik ve siyasi destek sağlama çabasından başka bir şey değil." dedi.

Abdulkerim, çalıştayın Filistin davasının tasfiyesinin hedeflendiğini belirtti.

Göstericilerden Ziyad Abdu da Filistinlilerin meselesinin ekonomik olmaktan ziyade siyasi olduğunu belirterek, Bahreyn Çalıştayı'nı reddettiklerini söyledi.

Abdu, "Arap ülkelerine yakışan Filistin davasını hedef alan 'Yüzyılın Anlaşması' planını pazarlamak değil ümmetin ortak davası olan Filistin ve Kudüs'ün yanında yer almak olmalıydı." dedi.