Batı Şeria'da bıçaklama: 1 ölü

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinlinin Yahudi yerleşimciyi bıçaklayarak öldürdüğü bildirildi.

İsrail polisi sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistinli olduğu belirtilen bir kişi Batı Şeria'daki Gush Etzion Yahudi yerleşim yerindeki alışveriş merkezi önünde 40 yaşındaki erkek bir Yahudi yerleşimciyi bıçakla yaraladı.

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yahudi yerleşimci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bıçaklı eylemi gerçekleştiren Filistinlinin ise bölgedeki bir başka Yahudi yerleşimci tarafından vurulduğu belirtildi.

Vurulan Filistinlinin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail basınında yer alan haberlerde adı açıklanmayan 17 yaşındaki Filistinlinin El Halil kentine bağlı Yatta beldesinde ikamet ettiği kaydedildi.

