HABER

Batı Şeria'da bir Filistinli şehit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinliyi vurdu

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak şehit etti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Nablus kenti yakınında gerçek mermiyle vurulan 2 Filistinlinin yaralandığı, yaralılardan birinin Filistinli sağlık görevlileri tarafından yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı, diğer yaralının ise İsrail güçleri tarafından "bilinmeyen bir yere götürüldüğü" belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusundan "Nablus'un güneyinde bu sabah erken saatlerde bir bıçaklı saldırı girişimi engellenmiştir. Saldırgan, bir sivil tarafından (Yahudi yerleşimci) etkisiz hale getirilmiştir." açıklaması geldi.

İsrail basını ise, Nablus'un güneyindeki İsrail ordusuna ait Havara kontrol noktasında Yahudi yerleşimci tarafından vurularak ağır yaralanan Filistinlinin olay yerinde şehit olduğunu yazdı.

İsrail askerleri, dün sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında 23 yaşındaki Filistinli Muhammed Ali Advan'ı şehit etmişti.

PARTNERÜnlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...Ünlü melek ve aşkına öpücükler yetmeyince...
Genç Modacı, Afroamerikan kökenli mülteciler için tasarladıGenç Modacı, Afroamerikan kökenli mülteciler için tasarladı
Genç avukatın böbrek üstü bezinde 13 santim kitle çıktıGenç avukatın böbrek üstü bezinde 13 santim kitle çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Filistin israil

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

AK Parti'den sayımların durdurulması sonrası ilk tepki!

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Marmaris'te yaban domuzları mahalleye indi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Küme düşen ikinci takım belli oldu

Küme düşen ikinci takım belli oldu

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Valilik istihbarat geldi dedi ve yasakladı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Eğitime deprem engeli! 2 gün daha tatil edildi

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

Gribin tetiklediği sendromla felç geçirdi, robotla yürümeye çalışıyor

Sürekli aç hissediyorsanız nedeni bu olabilir

Sürekli aç hissediyorsanız nedeni bu olabilir

Türk savunma sanayisi Latin Amerika’da görücüye çıktı

Türk savunma sanayisi Latin Amerika’da görücüye çıktı

Günlük burç yorumları 3 Nisan Çarşamba - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Balık burcunda ilerliyor!

Otomobiline çocuğu gibi bakıyor! Eve giren hayrete düşüyor

Evinde çocuğu gibi bakıyor! Gören şaşkına dönüyor

Bursa'da panik anları!

Bursa'da panik anları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.