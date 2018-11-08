Batı Şeria'da bir Yahudi açılan ateş sonucu yaralandı

KUDÜS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde otobüse ateş açılması sonucu bir Yahudi yerleşimcinin yaralandığı belirtildi.
İsrail basınında yer alan haberde, Beit El yerleşim birimi yakınında bir otobüse ateş açıldığı ve olayda Yahudi bir yerleşimcinin hafif yaralandığı ifade edildi. Olayla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.
İsrail verilerine göre, Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 430 bin yerleşimci bulunuyor.
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