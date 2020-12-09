HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batı Şeria’da çatışma : 6 yaralı

Batı Şeria’da çatışma : 6 yaralı

09.12.2020 11:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşgal altında olan Batı Şeria’da Filistinliler ve İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmada 6 Filistinli yaralandı.İşgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde Filistinliler ve İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

İşgal altında olan Batı Şeria’da Filistinliler ve İsrail güçleri arasında yaşanan çatışmada 6 Filistinli yaralandı.
İşgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde Filistinliler ve İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Çatışma sonucu 6 Filistinli yaralandı. Yaralılar ambulanslar tarafından Cenin kentindeki hastaneye kaldırıldı. Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi olan El Fetih Jaba İlçe Sekreteri Razi Ghanem, "İşgal güçleri baskın düzenlediği ardından tepki veren Filistinlilere ile şiddetli çatışmalar çıktı. İsrail güçleri göz yaşartıcı gaz ile Filistinlere saldırdı” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı! Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı!
İzzet Ulvi Yönter'in hayatıİzzet Ulvi Yönter'in hayatı
İşte güncel AVM çalışma saatleri!İşte güncel AVM çalışma saatleri!

En Çok Okunan Haberler

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

PSG-Başakşehir maçında ırkçılık! Takımlar sahadan çekildi!

Irkçı hakem maçtan alındı!

Irkçı hakem maçtan alındı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen koronavirüse mi yakalandı?

Tüm Türkiye'de aranıyordu! Yaşı 23 ama...

Tüm Türkiye'de aranıyordu! Yaşı 23 ama...

Hayati uyarı: O durumda maske bile korumaz

Hayati uyarı: O durumda maske bile korumaz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 7 Aralık koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Temel kazısında heyecanlandıran keşif

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Sakın karıştırmayın! Grip ile korona arasındaki en büyük fark...

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Hastanede oksijen bitti: Korona hastaları ölmeye başladı

Diğer Haberler

Koronavirüs aşısı ikinci dozdan 10 gün sonra korumaya başlıyor

Koronavirüs aşısı ne zaman korumaya başlıyor?

Esenyurt'ta günlük kiralık dairede kardeş cinayeti

Günlük kiralık evde dehşet

İzzet Ulvi Yönter'in hayatı... Devlet Bahçeli'nin yerine mi geçecek? İzzet Ulvi Yönter kimdir, memleketi neresi?

İzzet Ulvi Yönter'in hayatı

Gideceği yere 10 liraya götürmeyen taksicinin aracını çalıp istediği yere gitti

Akılalmaz olay: Taksici 10 lirayı kabul etmeyince...

Genç kadın dehşeti yaşadı! Akşam işkence yaptı sabah her yere 'seni çok seviyorum' yazdı

Akşam işkence yaptı sabah her yere 'seni çok seviyorum' yazdı

Gönüllülerde uygulama devam ediyor: Koronavirüs aşısı ikinci dozdan 10 gün sonra korumaya başlıyor

Koronavirüs aşısıyla ilgili 10 gün detayı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.